De "paçoqueiro" a muralha: Unai Simón chega à final da Copa como destaque da Espanha Goleiro espanhol quebra recorde histórico e lidera a melhor defesa do Mundial

Um dos principais destaques da Espanha nessa Copa do Mundo, o goleiro Unai Simón iniciou a competição sob bastante desconfiança, sendo contestado pela fama de "paçoqueiro", um jogador que entrega gols ao adversário. A reputação veio com as falhas na Eurocopa de 2020, realizada em 2021, devido à pandemia da COVID-19. Mas nesta Copa, Simón bateu recorde de minutos sem tomar gols e é um dos responsáveis pela Espanha ter a defesa menos vazada do torneio, com apenas um gol sofrido.

O grande desempenho do goleiro surpreendeu alguns críticos. Unai acumulou erros técnicos que terminaram em gols adversários naquela Eurocopa e em outros momentos da carreira. A principal falha foi durante a partida contra a Croácia, pelas oitavas de final da Euro 2020. Após recuo de Pedri, Unai Simón tentou dominar a bola, que passou por ele e foi parar nas redes. Apesar do gol contra, a Espanha venceu a partida por 5 a 3, na prorrogação, e se classificou para as quartas de final.

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Além disso, outras atuações criticadas pelo Athletic Bilbao naquela temporada corroboraram para tal fama. A sequência de falhas fez com que fosse apontado como o arqueiro com mais equívocos decisivos entre os atletas das cinco principais ligas europeias naquele período.

Unai Simón, porém, se recuperou naquela mesma Euro. Nas quartas de final, diante da Suíça, a Espanha voltou a sofrer para garantir a classificação, mas o goleiro deu a resposta. Após o empate no tempo regulamentar, Unai brilhou na disputa por pênaltis ao defender três cobranças decisivas, assegurando a vaga espanhola nas semifinais. Pela atuação, foi eleito o melhor jogador da partida pela Uefa. Depois da classificação, ele destacou a importância de virar rapidamente a página.

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— O futebol tem sido justo. Somos vencedores justos. Devemos apagar rapidamente os erros, mas também redefinir esses sucessos, porque um adversário muito difícil está chegando, seja ele quem for — disse Unai, antes de enfrentar a Itália na semifinal, fase em que a Espanha acabou eliminada nos pênaltis.

Unai Simón, da Espanha, comemora a vitória da equipe por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

Na temporada seguinte, em 2022, Unai Simón disputou sua primeira Copa do Mundo, no Catar. O goleiro sofreu três gols ainda na fase de grupos, mas não foi mais vazado no restante da campanha. A Espanha acabou eliminada nas oitavas de final por Marrocos, após empate sem gols e derrota na disputa por pênaltis.

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Apesar de ter sido titular na conquista da Eurocopa de 2024, Unai chegou ao Mundial de 2026 cercado de questionamentos. Continuou a falhar, como no empate em 3 a 3 com o Brasil em amistoso em março de 2024, quando entregou o primeiro gol nos pés de Rodrygo, numa saída de bola equivocada. E enfrentou a competição de outros goleiros. Os concorrentes David Raya, campeão inglês e finalista da Liga dos Campeões com o Arsenal, e o jovem Joan García, eleito o melhor goleiro da La Liga pelo Barcelona, viviam excelente fase em seus clubes.

— Sei que, obviamente, é inegável que Joan García foi o melhor goleiro do campeonato (espanhol). Quem nega isso ou está tentando esconder ou desconhece a realidade. Também reconheço que David Raya foi o melhor goleiro da Premier League. Não pelo prêmio que recebeu, mas pelo seu desempenho. Tenho muito orgulho dele, e isso me motiva a trabalhar ainda mais a cada dia, porque sei o nível que preciso atingir para competir com eles — confessou Unai Simón.

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Ainda assim, o técnico Luis de la Fuente, que é uma figura fundamental no desenvolvimento da carreira de Simón, manteve a confiança no camisa 1 e o confirmou como titular da seleção espanhola para a Copa do Mundo.

— Ele é um dos melhores goleiros do mundo. Trabalhamos juntos nos Europeu Sub-19 e Sub-21, nas Olimpíadas, na Liga das Nações, na Eurocopa e na Copa. Eu diria que é quase uma relação familiar, mais do que de treinador e jogador. É uma honra e um orgulho dirigi-lo — disse De la Fuente.

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Técnico da Espanha exalta desempenho durante Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Recorde de invencibilidade

Com o respaldo da comissão técnica, Unai Simón vem se provando neste Mundial. A campanha na Copa do Mundo evidencia a superação do goleiro da Espanha, que, em sete partidas, sofreu apenas um gol. É o menos vazado da competição. Ele bateu o recorde de invencibilidade na história das Copas: passou 648 minutos sem sofrer gols, superando o italiano Walter Zenga, que ficou 517 minutos sem ser vazado em 1990. A marca foi estabelecida entre a campanha em 2022, na partida contra o Marrocos, pelas oitavas de final, e durou até o gol de De Ketelaere, aos 39 minutos do primeiro tempo das quartas de final desta edição.

Unai nunca lidou com dúvidas de De la Fuente. O técnico sempre confiou em seu potencial e qualidade. O jogo propositivo da Espanha exige do goleiro que saiba, além de usar as mãos, trabalhar com os pés e ter uma boa leitura de jogo. O ex-goleiro da seleção espanhola Pepe Reina, campeã em 2010 e reserva de Casillas, afirmou, durante uma transmissão, que uma das principais qualidades de Unai Simón é saber se posicionar em campo.

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— Ele tem uma leitura de bola incrível, é o melhor nisso — disse Reina, que logo depois também enfatizou que o posicionamento do camisa 23 permite que ele evite gols com mais facilidade, sem ter que se esticar.

Unai Simón se antecipa a Kylian Mbappé durante a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha (Foto: Paul Ellis / AFP)

O destaque para Unai vai além das defesas facilitadas pela forte marcação e domínio de bola do time. Um de seus grandes méritos é conseguir ler o jogo de maneira que participe da organização defensiva da equipe. Toda vez que a Espanha adianta suas linhas, Simón também avança alguns metros para reduzir os espaços nas costas da defesa, atuando como um líbero e cobrindo possíveis lançamentos em profundidade dos adversários.

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Um grande exemplo dessa virtude foi a partida na semifinal da Copa, contra a França. O goleiro, mesmo não muito exigido embaixo das traves, fez algumas boas saídas do gol, interceptando bolas lançadas para Mbappé, Barcola e Dembelé, neutralizando as jogadas e evitando qualquer perigo francês. Esse acúmulo de funções é visto e valorizado por De la Fuente.

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— Ele desempenha várias funções com facilidade, justificando a fé daqueles que sempre acreditaram nele — comentou o técnico da Espanha.

Unai Simón agora está a uma partida de se tornar campeão do mundo e levar a Espanha ao segundo título mundial de sua história. O confronto contra a Argentina coloca frente a frente a melhor defesa (Espanha) contra o melhor ataque (Argentina) da Copa do Mundo. O jogo acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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