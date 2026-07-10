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Papo com Helio Castroneves: vou 'morar' na ponte aérea Brasil-EUA nos próximos meses

Maratona terá 12 finais de semana de competições

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 12:45
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Castroneves tira foto com fã com a bandeira do Brasil em primeiro plano
Castroneves tira foto com fã com a bandeira do Brasil em primeiro plano (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

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Tudo bem, amigos? Espero que sim. Realmente, foi uma pena que o Brasil tenha sido eliminado da Copa naquele 2 a 1 contra a Noruega. Continuo achando que tínhamos chances de passar para a próxima fase e faltou pouco para isso. Mas no esporte, como na vida, nem tudo é como a gente quer, então, o negócio é seguir em frente porque outras chances virão. Obviamente que, para um eventual título em 2030 e como nada cai do céu, o trabalho precisa começar cedo.

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    E por falar em trabalho, tenho muito trabalho nos três campeonatos que participo. Como piloto, logo estarei de volta ao Brasil para a continuidade do Bradesco Stock Car Pro Series. Já como um dos donos da Meyer Shank Racing (MSR), as atenções estarão voltadas para o NTT IndyCar Series e o IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Cada um com suas particularidades, são campeonatos que formam uma maratona que vai somar bons meses daqui para a frente e de forma ininterrupta.

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    Antes de falar das competições, propriamente ditas, quero ampliar as informações a respeito da saída do Felix Rosenqvist da MSR, como informei semanas atrás. Agora, o público já sabe que ele vai para a McLaren, entretanto, nem por isso diminuiu sua garra e vontade de conquistar os melhores resultados para nossa equipe. Tem sido muito bom trabalhar com ele esse tempo todo e, seguramente, fará um grande trabalho na McLaren.

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    • E por falar em McLaren, não sei se já contei para vocês aqui na coluna, mas estive muito próximo de assinar com a McLaren em 2021. Cheguei a disputar duas corridas no misto de Indianapolis, numa experiência que foi muito rica por conhecer uma nova equipe e ter ótimas conversas com o Zak Brown, o grande líder do time. Mas, no final das contas, assinei com a MSR e essa história vocês já conhecem.

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    Castroneves conversa com fãs na Stock Car
    Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing

    Uma corrida atrás da outra

    Neste final de semana, enquanto acontece em Interlagos a etapa brasileira do FIA WEC, o IMSA WeatherTech SportsCar Championship estará em Ontário, no Canadá, para a disputa do Chevrolet Grand Prix no Canadian Tire Motorsport Park, mas que muita gente ainda conhece como Mosport Park, nome que figurou por muito tempo na pista canadense (os mais velhos entenderão hehehe). Como se trata de uma prova apenas para carros GT e Protótipos Oreca da LMP2, a MSR não está presente. Em compensação, a partir da semana que vem, o bicho vai pegar.

    Incluindo os três campeonatos, como piloto ou sócio da MSR, da semana que vem até início de outubro, serão 12 finais de semana, sendo oito consecutivos e apenas um de folga nesse tempo todo. Aí vocês podem perguntar:

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    — Está achando ruim, Castroneves?

    — Estou adorando, quanto mais, melhor. É disso que eu gosto!

    Por isso e muito mais, teremos muitos assuntos nas próximas colunas. E, quem sabe, algumas novidades. Quero desejar a todos um excelente final de semana, só com coisas boas.

    Forte abraço até semana que vem!

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