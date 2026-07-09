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Na torcida por Marrocos, bicampeão olímpico encontra Felipão na Arena do Grêmio

Queniano Eliud Kipchoge disputa prova de 42 quilômetros no domingo, em Porto Alegre

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:20
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O bicampeão olímpico na maratona Eliud Kipchoge e Luis Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio
O bicampeão olímpico na maratona Eliud Kipchoge e Luis Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio (Foto: Eduardo Muniz / Grêmio FBPA)

A Arena do Grêmio foi palco, nesta quinta-feira, de um encontro inusitado de campeões. De um lado, o fundista queniano Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico na maratona, e Luiz Felipe Scolari, o Felipão, coordenador técnico do time gaúcho e último treinador a levar o Brasil ao título mundial, em 2002. No domingo, o atleta, que está na torcida por Marrocos na Copa, é a principal atração da NB 42K Porto Alegre.

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    O herói do Quênia fez um tour pelo estádio do tricolor gaúcho e bateu um papo com o treinador sobre futebol e atletismo. Kipchoge também fez uma visita guiada ao museu do clube, vestiários, zona mista e gramado do estádio onde o vice-presidente, Eduardo Schumacher, entregou uma camisa oficial do clube com o nome do atleta.

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    • Fã declarado de futebol, o queniano reforçou a sua admiração pelo esporte e quando perguntado para quem iria torcer no Mundial após a eliminação do Brasil, disse que está na torcida pela seleção de Marrocos.

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    A participação de Kipchoge na NB 42K Porto Alegre faz parte de seu projeto pessoal de disputar maratonas em sete continentes. Para representar a América do Sul, o maratonista escolheu justamente a capital gaúcha, reforçando a projeção internacional que a prova conquistou nos últimos anos, para inspirar pessoas ao redor do mundo por meio da corrida e da promoção de causas sociais.

    Na quarta-feira, o astro queniano visitou o Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus, na periferia da cidade. O bicampeão olímpico e considerado o maior maratonista de todos os tempos visitou o projeto social Corra Para o Bem, onde foi recebido por crianças e adolescentes dos bairros Bom Jesus e Morro Santana.

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    Maratonista Eliud Kipchoge visita o Museu do Grêmio
    Maratonista Eliud Kipchoge visita o Museu do Grêmio (Reprodução)
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