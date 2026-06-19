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Papo com Helio Castroneves: de volta a Cuiabá para rodada noturna da Stock Car

Rodada noturna da Stock Car, bastidores da IndyCar e um convite especial na Inglaterra

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 17:32
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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carro da Marcado Livre Racing na Stock Car
Carro da Mercado Livre Racing na Stock Car (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

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Olá, pessoal, tudo bem? Estou escrevendo aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, onde acontece nesta sexta-feira, 19, e no sábado, 20, a quinta etapa da Stock Pro Series. Como vocês sabem, essa prova representa o meu retorno ao campeonato porque não competi na etapa anterior, que foi realizada em Goiânia, em função dos meus compromissos com a Indy 500. Agora estou super animado para retomar os trabalhos e ajudar a essa grande equipe Mercado Livre Racing a obter ótimos resultados que todos nós merecemos.

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    • A programação aqui em Cuiabá começou com treinos na quinta-feira, treinos noturnos, diga-se, porque a rodada será noturna. Então, nesta sexta-feira, nós teremos a primeira a prova Sprint, que é a de 30 minutos mais uma volta. No sábado à noite, nós vamos para a prova principal, que tem duração de 50 minutos mais uma volta.

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    Como estou escrevendo antes da qualificação e obviamente antes da prova desta sexta-feira, espero que quando vocês estiverem lendo essa coluna, fiquem ligados para torcer por mim e por toda a equipe nessa rodada diferente e especial do campeonato. A corrida desta sexta tem largada prevista para às 23:45 e, a do sábado, será às 21:30.

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    E por falar em campeonato, temos uma novidade. Eu quero saudar o Banco Bradesco que, a partir de agora, passa a ser o principal apoiador dos campeonatos da Vicar, sob o comando do Lincoln Oliveira. Então, agora o nosso campeonato se chama Bradesco Stock Car Pro Series.

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    Caso de Helio Castroneves na Stock Car
    Foto: José Mário Dias / Mercado Livre Racing

    IndyCar e Goodwood

    Enquanto eu estou aqui participando da etapa de Cuiabá, a Meyer Shank Racing está com tudo pronto para disputar neste final de semana a etapa de Road América do NTT IndyCar Series. É um lugar muito legal, uma pista muito cara para mim, pois obtive nela excelentes resultados. Tenho certeza de que os nossos meninos, o Felix Rosenqvist, o vencedor da Indy 500, e o Marcus Armstrong, que tem feito uma temporada excelente, vão fazer a Meyer Shank Racing brilhar em Road America.

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    E antes de dar um até logo para vocês, quero contar uma novidade. Fui convidado para participar de um evento sensacional em Goodwood, Inglaterra. É o Royal Automobile Club TT Celebration, que faz parte do Goodwood Revival, evento que vai acontecer de 18 a 20 de setembro. Essa competição é uma reunião de pilotos renomados e fiquei muito feliz pelo convite. Vai ser muito legal estar em Goodwood para pilotar carros históricos, rever amigos e me divertir bastante.

    É isso amigos, fiquem ligados nas provas da Stock Car desse final de semana, fiquem bem, divirtam-se com o automobilismo e a Copa do Mundo e até semana que vem. Abraços!!!

    carro da Mercado Livre Racing na Stock Car
    Foto: José Mário Dias / Mercado Livre Racing

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