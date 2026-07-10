VÍDEO: Todos os ângulos da encarada entre McGregor e Holloway
Conor McGregor e Max Holloway irão disputar a luta principal do UFC 329
Após cinco anos afastado, Conor McGregor retorna ao Ultimate neste sábado (11) em uma das lutas mais aguardadas de 2026. O evento da "Semana Internacional da Luta", em Las Vegas (EUA), será contra Max Holloway. Às vésperas do UFC 329, o clima esquentou entre os dois: após coletiva tranquila, os dois precisaram ser contidos por seguranças no momento da encarada.
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Holloway apareceu com um colete verde e óculos escuros. Ao encarar o adversário, McGregor imediatamente arrancou e jogou os óculos para longe.
Após discussão, os seguranças afastaram os dois atletas. Ao se reaproximarem, o irlandês ainda acertou um tapa na mão do seu rival, o que fez os seguranças agirem novamente.
13 years in the making 😤@TheNotoriousMMA vs @BlessedMMA 2— UFC (@ufc) July 10, 2026
[ LIVE July 11 | 9pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/PgLta5dCtC
Up close and personal 👀— UFC (@ufc) July 10, 2026
This Oakley Meta POV of the faceoff between Conor McGregor and Max Holloway is wild! #UFC329 pic.twitter.com/PSQNw3YdpF
Veja por outro ângulo como foi a encarada entre Conor McGregor e Max Holloway na coletiva da imprensa do #UFC329.— UFC Brasil (@UFCBrasil) July 10, 2026
O evento acontece neste sábado (11). Assista a partir de 16h no @ParamountPlusBR 👊 pic.twitter.com/FyQedjyObR
O que eram o colete verde e os óculos escuros de Holloway?
Max Holloway estava usando os óculos inteligentes "Oakley Meta" (linha Performance). Desenvolvido em parceria com a Meta e a Oakley, ele permite gravar vídeos em 3K sem usar as mãos, ideal para capturar o ponto de vista em primeira pessoa (POV).
Já o colete tratava-se de uma ação promocional da Kick, uma plataforma de streaming, com o jogo PUBG, já que o "Blessed" é gamer e streamer. No jogo, os fãs podem ganhar o colete do Max, vestimenta que garante 40% de proteção extra no PUBG. Além disso, quem jogar com o equipamento e bater os recordes de Max concorrerá a prêmios adicionais.
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A volta de McGregor
Conor McGregor está afastado da categoria desde julho de 2021, quando quebrou a perna na derrota para o americano Dustin Poirier. Apesar disso, McGregor já derrotou Holloway 13 anos atrás. Na época, o irlandês venceu por decisão unânime após três rounds, na categoria peso-pena (até 65,8 kg). Max também vem de um revés no Ultimate, sofrido para Charles do Bronx no UFC 326, em março deste ano.
Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a volta do "Notorious" é anunciada. Em 2024, o lutador iria enfrentar Michael Chandler no UFC 303, também pelo peso meio-médio, mas fraturou o dedinho do pé esquerdo e precisou cancelar o evento.
Programação do UFC 329
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
🥊 Aposte nos vencedores do UFC 329
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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