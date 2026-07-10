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VÍDEO: Todos os ângulos da encarada entre McGregor e Holloway

Conor McGregor e Max Holloway irão disputar a luta principal do UFC 329

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
10/07/2026 09:27
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Encarada de Conor McGregor e Max Holloway para UFC 329 (Foto: Reprodução / Instagram / UFC)
Encarada de Conor McGregor e Max Holloway para UFC 329 (Foto: Reprodução / Instagram / UFC)

Após cinco anos afastado, Conor McGregor retorna ao Ultimate neste sábado (11) em uma das lutas mais aguardadas de 2026. O evento da "Semana Internacional da Luta", em Las Vegas (EUA), será contra Max Holloway. Às vésperas do UFC 329, o clima esquentou entre os dois: após coletiva tranquila, os dois precisaram ser contidos por seguranças no momento da encarada.

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    Holloway apareceu com um colete verde e óculos escuros. Ao encarar o adversário, McGregor imediatamente arrancou e jogou os óculos para longe.

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    Após discussão, os seguranças afastaram os dois atletas. Ao se reaproximarem, o irlandês ainda acertou um tapa na mão do seu rival, o que fez os seguranças agirem novamente.

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    • O que eram o colete verde e os óculos escuros de Holloway?

    Max Holloway estava usando os óculos inteligentes "Oakley Meta" (linha Performance). Desenvolvido em parceria com a Meta e a Oakley, ele permite gravar vídeos em 3K sem usar as mãos, ideal para capturar o ponto de vista em primeira pessoa (POV).

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    Já o colete tratava-se de uma ação promocional da Kick, uma plataforma de streaming, com o jogo PUBG, já que o "Blessed" é gamer e streamer. No jogo, os fãs podem ganhar o colete do Max, vestimenta que garante 40% de proteção extra no PUBG. Além disso, quem jogar com o equipamento e bater os recordes de Max concorrerá a prêmios adicionais.

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    A volta de McGregor

    Conor McGregor está afastado da categoria desde julho de 2021, quando quebrou a perna na derrota para o americano Dustin Poirier. Apesar disso, McGregor já derrotou Holloway 13 anos atrás. Na época, o irlandês venceu por decisão unânime após três rounds, na categoria peso-pena (até 65,8 kg). Max também vem de um revés no Ultimate, sofrido para Charles do Bronx no UFC 326, em março deste ano.

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    Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a volta do "Notorious" é anunciada. Em 2024, o lutador iria enfrentar Michael Chandler no UFC 303, também pelo peso meio-médio, mas fraturou o dedinho do pé esquerdo e precisou cancelar o evento.

    McGregor e Chandler já quase se enfrentaram no UFC (Foto: Reprodução Instagram The Ultimate Fighter)
    McGregor e Chandler já quase se enfrentaram no UFC (Foto: Reprodução / Instagram / The Ultimate Fighter)

    Programação do UFC 329

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

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