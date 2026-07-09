McGregor faz 'promessa' para volta ao UFC: 'Calar a boca'
Lutador protagoniza a luta principal do UFC 329 contra Max Holloway neste sábado (11)
Está chegando o dia! Após cinco anos afastado, Conor McGregor retorna ao Ultimate neste sábado (11) em evento da "Semana Internacional da Luta", em Las Vegas (EUA). Às vésperas do UFC 329, o irlândes falou à imprensa em entrevista coletiva e declarou suas metas no retorno ao octógono.
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Em um tom mais ameno do que o que marcou sua carreira, McGregor usou um terno de luxo e falou por cerca de 22 minutos. Entre os temas abordados, o lutador deixou claras suas motivações para a volta ao UFC e prometeu se provar a si mesmo e "calar a boca de todo mundo".
— Provar eu mesmo para mim mesmo. Eu sou quem eu disse que eu sou. Eu sou quem eu sou. (…). Não há nada melhor do que provar que as pessoas estão erradas. As pessoas têm direito às suas opiniões. Algumas são válidas. Existem algumas dúvidas. Tempo parado. Lesão. Estilo de vida. Eu sei. Pois é. Vamos nessa. Nós vamos lá no sábado à noite e vamos calar a boca de todo mundo novamente. Os negócios estão em alta. O dinheiro está entrando. Entrem no jogo, nós estamos com tudo. 'The Mac' está de volta.
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McGregor retorna ao UFC no evento numerado 329. O ex-campeão dos penas e dos leves protagoniza a luta principal da noite deste sábado (11), contra o havaiano Max Holloway. A última vez que o irlandês subiu ao octógono foi em julho de 2021, quando saiu derrotado por Dustin Poirier.
UFC 329 - Volta de Conor McGregor
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
🥊 Aposte nos vencedores do UFC 329
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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