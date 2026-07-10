Jorge Jesus é anunciado em Portugal e torcedores reagem: 'Chega de fracassos'
Comandante português teve passagem pelo Flamengo
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou Jorge Jesus como o novo treinador da seleção de Portugal nesta sexta-feira (10). O treinador assinou contrato até a disputa da Copa do Mundo de 2030 e comandará a equipe no próximo ciclo de competições internacionais. Com o anúncio, diversos torcedores mandaram recado ao novo treinador da seleção portuguesa.
O acerto foi sacramentado após uma reunião entre o presidente da entidade, Pedro Proença, e Luís Miguel Henrique, advogado que representa o técnico. O anúncio oficial é realizado em uma data simbólica para o futebol português: exatamente dez anos após a conquista da Eurocopa de 2016, o primeiro e maior título da história da seleção.
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Reação dos torcedores com anúncio de Jorge Jesus em Portugal
Chegada do comandante português
➡️Portugal anuncia Jorge Jesus como novo técnico da seleção
O ex-treinador do Flamengo estava livre no mercado desde o fim de junho, quando encerrou sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Agora, retorna ao futebol português para assumir, pela primeira vez na carreira, o comando da seleção principal. Está será a primeira vez que o treinador volta a trabalhar no seu país natal desde quando deixou o Benfica em 2021.
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Jorge Jesus chega para substituir o espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, em derrota por 1 a 0 para a Espanha. Por sua vez, segundo a imprensa britânica, Martínez é um dos cotados para assumir a seleção da Escócia após a saída de Steve Clarke, demitido depois da eliminação da equipe ainda na fase de grupos do Mundial.
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