Brasil enfrenta Polônia por classificação e liderança da VNL Jogo válido pela terceira semana da competição acontece nesta sexta-feira (10)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra nesta sexta-feira (10) em duelo que vale o topo da tabela e a classificação antecipada à fase final da VNL. A equipe, atual segunda colocada da competição, enfrenta a Polônia às 7h20 (de Brasília) pelo segundo jogo da terceira e última semana classificatória da Liga das Nações.

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O Brasil soma 23 pontos no campeonato, com nove vitórias em dez jogos. As comandadas de Zé Roberto estão apenas um ponto atrás dos Estados Unidos, que amargaram uma derrota nesta quinta-feira (9) justamente para a Polônia, abrindo espaço para a Seleção retomar a liderança. Assim, caso a Amarelinha vença por qualquer diferença de sets nesta sexta (10), assume a ponta da tabela.

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O resultado positivo também praticamente garante ao Brasil a classificação antecipada ao mata-mata da VNL. Segundo o regulamento da competição, os oito melhores times avançam à fase final. A exceção é a China, que, por ser o país-sede das eliminatórias, tem vaga garantida. Na situação atual, o time chinês ocupa a nona posição, com os mesmos 18 pontos da oitava Holanda. Ambas as equipes já disputaram 10 partidas, uma a menos que a Seleção Brasileira.

Na fase final da VNL, que será disputada em Macau, na China, entre 22 e 26 de julho, é feito o cruzamento tradicional, a partir das quartas. O primeiro colocado da tabela enfrenta o oitavo; o segundo mede forças com o sétimo, e assim por diante.

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Histórico de Brasil x Polônia na VNL

O retrospecto de confrontos entre Brasil e Polônia na Liga das Nações comprova a vantagem verde-amarela. Na história da competição, as seleções se enfrentaram oito vezes, e, o time de Zé Roberto saiu vencedor em seis delas. A última partida entre os países terminou em 3 sets a 1 para a Seleção, na semana 3 da VNL 2025.

Na atual edição, a Polônia ocupa a quinta posição da tabela, com 19 pontos. A equipe comandada pelo italiano Stefano Lavarini acumula sete vitórias em dez jogos. Até aqui, na terceira semana da VNL, o time venceu a Turquia por 3 sets a 1 e os Estados Unidos por 3 a 2. Após a partida contra o Brasil, a seleção fecha a campanha na fase classificatória da competição contra o Japão, no domingo (12).

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Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina (Foto: Volleyball World)

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Agenda do Brasil na terceira semana da Liga das Nações:

Osaka, Japão

Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* Horários de Brasília