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Papo com Helio Castroneves: de uma maratona para a outra

Corrida nortuna de Bommarito Automotive Group 500 tem 260 voltas em Madison

Helio Castroneves deixando o cockpit de seu Dallara Honda na Indy 500
imagem cameraHelio Castroneves deixando o cockpit de seu Dallara Honda na Indy 500
Helio Castroneves
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 05/06/2026
18:21
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Olá, pessoal, tudo bem? Todo mundo aproveitando o feriado prolongado aí no Brasil? Espero que sim. Eu estou aqui na Flórida, após mais uma prova pela IndyCar, mas já indo para Illinois, mais exatamente para Madison, onde fica o World Wide Technology Raceway, oval de 2 km, que sediará corrida da prova Bommarito Automotive Group 500, dando sequência à maratona pelo NTT IndyCar Serie.

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Com 260 voltas e pouco mais de 500 km de extensão, será uma corrida noturna no domingo e válida pela etapa 9 do NTT IndyCar Series. As atividades se concentrarão no sábado (6) e domingo (7) e a largada, também no domingo, está prevista para às 22h30, no horário do Brasil. O fã brasileiro da Fórmula Indy poderá ver tudo, ao vivo, pela "Band" e canais "ESPN".

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Depois do maravilhoso resultados em Indianapolis e da boa apresentação em Detroit, no final de semana que passou, Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong estão chegando ao oval de Illinois bem-posicionados na classificação do campeonato. Felix é o 6º e o Marcus o 10º.

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Grupo valente

Maior vitorioso da Indy 500, Helio Castroneves posa ao lado de outros campeões da prova
Maior vitorioso da Indy 500, Helio Castroneves posa ao lado de outros campeões da IndyCar (Foto: Penske Entertainment / Divulgação)

Essa dinâmica do calendário impõe sacrifícios para todos os membros das equipes e, no nosso caso, a Meyer Shank Racing (MSR) tem uma maneira toda especial para lidar com isso. Todos vemos as atuações dos pilotos e dos mecânicos na hora dos pits, mas há uma multidão trabalhando, sem aparecer na televisão, para que tudo funcione e contribua, cada um na sua especialidade, em busca do melhor resultado possível.

Essa grande engrenagem precisa estar perfeita e esse objetivo só é alcançado se todos os membros do time trabalharem com motivação, bem assistidos e verdadeiramente constatando que seus esforços são reconhecidos e recompensados. É essa atmosfera que tentamos criar e, felizmente, as coisas estão indo pelo caminho certo na MSR.

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Stock Car

Helio Castroneves conta os dias para voltar a acelerar o carro da Mercado Livre Racing, na Stock Car
Após as etapas da IndyCar, Helio Castroneves voltará as atenções para o BRB Stock Car Pro Series este mês (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Pensando agora como piloto, não vejo a hora de voltar a acelerar o meu SNG-01 #06 da Mercado Livre Racing e compensar minha ausência na etapa 4 do BRB Stock Car Pro Series, que coincidiu com o final de semana do Pole Day, em Indianapolis. Então, nos próximos dias irei para o Brasil e vestirei amarelo para a etapa de Cuiabá, nos dias 19 e 20 de junho.

Minha meta, e tenho certeza de que todos na A. Mattheis Motorsport pensam da mesma forma, é voltar aos bons resultados e avançar na pontuação. Depois da etapa de Goiânia, César Ramos vem em 11º, Thiago Camilo em 23º e eu em 28º. Ou seja, temos muito trabalho pela frente para colocar a Mercado Livre Racing no lugar que ela merece e tem, para isso, recursos técnicos e humanos da melhor qualidade.

É isso, amigos, abraço grande e até semana que vem.

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

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