Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Olá, pessoal, tudo bem? Todo mundo aproveitando o feriado prolongado aí no Brasil? Espero que sim. Eu estou aqui na Flórida, após mais uma prova pela IndyCar, mas já indo para Illinois, mais exatamente para Madison, onde fica o World Wide Technology Raceway, oval de 2 km, que sediará corrida da prova Bommarito Automotive Group 500, dando sequência à maratona pelo NTT IndyCar Serie.

continua após a publicidade

Com 260 voltas e pouco mais de 500 km de extensão, será uma corrida noturna no domingo e válida pela etapa 9 do NTT IndyCar Series. As atividades se concentrarão no sábado (6) e domingo (7) e a largada, também no domingo, está prevista para às 22h30, no horário do Brasil. O fã brasileiro da Fórmula Indy poderá ver tudo, ao vivo, pela "Band" e canais "ESPN".

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Depois do maravilhoso resultados em Indianapolis e da boa apresentação em Detroit, no final de semana que passou, Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong estão chegando ao oval de Illinois bem-posicionados na classificação do campeonato. Felix é o 6º e o Marcus o 10º.

continua após a publicidade

Grupo valente

Maior vitorioso da Indy 500, Helio Castroneves posa ao lado de outros campeões da IndyCar (Foto: Penske Entertainment / Divulgação)

Essa dinâmica do calendário impõe sacrifícios para todos os membros das equipes e, no nosso caso, a Meyer Shank Racing (MSR) tem uma maneira toda especial para lidar com isso. Todos vemos as atuações dos pilotos e dos mecânicos na hora dos pits, mas há uma multidão trabalhando, sem aparecer na televisão, para que tudo funcione e contribua, cada um na sua especialidade, em busca do melhor resultado possível.

Essa grande engrenagem precisa estar perfeita e esse objetivo só é alcançado se todos os membros do time trabalharem com motivação, bem assistidos e verdadeiramente constatando que seus esforços são reconhecidos e recompensados. É essa atmosfera que tentamos criar e, felizmente, as coisas estão indo pelo caminho certo na MSR.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Stock Car

Após as etapas da IndyCar, Helio Castroneves voltará as atenções para o BRB Stock Car Pro Series este mês (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Pensando agora como piloto, não vejo a hora de voltar a acelerar o meu SNG-01 #06 da Mercado Livre Racing e compensar minha ausência na etapa 4 do BRB Stock Car Pro Series, que coincidiu com o final de semana do Pole Day, em Indianapolis. Então, nos próximos dias irei para o Brasil e vestirei amarelo para a etapa de Cuiabá, nos dias 19 e 20 de junho.

Minha meta, e tenho certeza de que todos na A. Mattheis Motorsport pensam da mesma forma, é voltar aos bons resultados e avançar na pontuação. Depois da etapa de Goiânia, César Ramos vem em 11º, Thiago Camilo em 23º e eu em 28º. Ou seja, temos muito trabalho pela frente para colocar a Mercado Livre Racing no lugar que ela merece e tem, para isso, recursos técnicos e humanos da melhor qualidade.

É isso, amigos, abraço grande e até semana que vem.

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

➡️ Vamos encher de amarelo o pódio da Stock Car Pro em Interlagos

➡️ Long Beach e Interlagos na agenda de abril

➡️ Jornada de recuperação pela Mercado Livre Racing, em Cascavel