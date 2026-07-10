Derrota para a França na Copa encerra invencibilidade de Bounou, do Marrocos
Goleiro voltou a ser derrotado quase um ano após a última derrota, diante do Fluminense
A derrota para a França na última quinta-feira, além de marcar a eliminação de Marrocos na Copa do Mundo, encerrando a campanha da seleção africana nas quartas de final, pôs fim à invencibilidade do goleiro Yassine Bounou, que não perdia há 59 jogos, em um período de quase um ano.
A última derrota até então do arqueiro marroquino havia sido contra o Fluminense, no dia 4 de julho, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o Al-Hilal, de Bounou, foi eliminado pela equipe carioca por 2 a 1, com gols do Flu marcados por Martinelli e Hércules; Marcos Leonardo marcou para os sauditas.
Primeira derrota desde o Flu
Desde então, Bounou não sabia mais o que era perder. A sequência contou com 44 vitórias e 15 empates, contando partidas entre clube e seleção. Contagem que foi encerrada pelos franceses de Didier Deschamps, com uma vitória por 2 a 0, com gols de Mbappé e Dembélé. A partida foi marcada pelo amplo domínio francês, que controlou a partida do início ao fim, empurrando Marrocos para trás e criando diversas oportunidades. Os marroquinos apostaram em linhas baixas, transições rápidas e bolas paradas, mas tiveram dificuldade para levar perigo a Maignan. Mesmo com uma pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem.
Com o resultado, Marrocos se despediu da Copa do Mundo nas quartas de final, após cinco partidas, somando quatro vitórias, um empate contra o Brasil e uma derrota para a França.
Essa foi a sétima participação de Marrocos na história da Copa do Mundo e a terceira ocasião em que a seleção africana avança à fase de mata-mata do torneio (antes se classificou após a primeira fase em 1986, no México, e em 2022, no Catar). A melhor campanha de Marrocos foi em 2022, no Catar, em que os marroquinos chegaram à semifinal da competição, protagonizando a melhor campanha de um país africano na história das Copas.
Todas as campanhas de Marrocos em Copas:
- Copa do Mundo de 2026 - quartas de final
- Copa do Mundo de 2022 - semifinal
- Copa do Mundo de 2018 - fase de grupos
- Copa do Mundo de 1998 - fase de grupos
- Copa do Mundo de 1994 - fase de grupos
- Copa do Mundo de 1986 - oitavas de final
- Copa do Mundo de 1970 - fase de grupos
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