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Derrota para a França na Copa encerra invencibilidade de Bounou, do Marrocos

Goleiro voltou a ser derrotado quase um ano após a última derrota, diante do Fluminense

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 11:12
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Yassine Bounou sofre o primeiro gol da França, marcado pelo atacante Kylian Mbappé, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos.
Yassine Bounou sofre o primeiro gol da França, marcado pelo atacante Kylian Mbappé, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos (Foto: Franck Fife / AFP)

A derrota para a França na última quinta-feira, além de marcar a eliminação de Marrocos na Copa do Mundo, encerrando a campanha da seleção africana nas quartas de final, pôs fim à invencibilidade do goleiro Yassine Bounou, que não perdia há 59 jogos, em um período de quase um ano.

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    • A última derrota até então do arqueiro marroquino havia sido contra o Fluminense, no dia 4 de julho, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o Al-Hilal, de Bounou, foi eliminado pela equipe carioca por 2 a 1, com gols do Flu marcados por Martinelli e Hércules; Marcos Leonardo marcou para os sauditas. 

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    Primeira derrota desde o Flu

    Desde então, Bounou não sabia mais o que era perder. A sequência contou com 44 vitórias e 15 empates, contando partidas entre clube e seleção. Contagem que foi encerrada pelos franceses de Didier Deschamps, com uma vitória por 2 a 0, com gols de Mbappé e Dembélé. A partida foi marcada pelo amplo domínio francês, que controlou a partida do início ao fim, empurrando Marrocos para trás e criando diversas oportunidades. Os marroquinos apostaram em linhas baixas, transições rápidas e bolas paradas, mas tiveram dificuldade para levar perigo a Maignan. Mesmo com uma pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem. 

    Bounou segura a bola durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos.
    Bounou segura a bola durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos (Foto: Odd Andersen / AFP)
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    • Com o resultado, Marrocos se despediu da Copa do Mundo nas quartas de final, após cinco partidas, somando quatro vitórias, um empate contra o Brasil e uma derrota para a França

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    Essa foi a sétima participação de Marrocos na história da Copa do Mundo e a terceira ocasião em que a seleção africana avança à fase de mata-mata do torneio (antes se classificou após a primeira fase em 1986, no México, e em 2022, no Catar). A melhor campanha de Marrocos foi em 2022, no Catar, em que os marroquinos chegaram à semifinal da competição, protagonizando a melhor campanha de um país africano na história das Copas.

    Todas as campanhas de Marrocos em Copas:

    • Copa do Mundo de 2026 - quartas de final 
    • Copa do Mundo de 2022 - semifinal 
    • Copa do Mundo de 2018 - fase de grupos 
    • Copa do Mundo de 1998 - fase de grupos 
    • Copa do Mundo de 1994 - fase de grupos 
    • Copa do Mundo de 1986 - oitavas de final 
    • Copa do Mundo de 1970 - fase de grupos

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