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McGregor 'quebra protocolo' e canta clássico do Oasis em coletiva do UFC 329

Lutador soltou a voz em 'Wonderwall', da banda inglesa, e chamou o público para cantar junto

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 10:56
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Conor McGregor canta no microfone em coletiva do UFC 329
Conor McGregor canta 'Oasis' na coletiva do UFC 329 (Foto: Reprodução)

Conor McGregor adicionou mais um momento inusitado à lista de sua carreira. Durante a coletiva de imprensa do UFC 329, em Las Vegas (EUA), o lutador se levantou da cadeira e entoou Wonderwall, da banda inglesa Oasis, no microfone. O irlandês, que volta ao Ultimate após cinco anos afastado, chamou o público para cantar com ele e foi correspondido.

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    Sem avisos, McGregor interrompeu o andamento da coletiva e, empolgado, puxou o refrão da música, que embalou a T-Mobile Arena. Ao seu lado, Max Holloway, adversário do irlandês na luta principal deste sábado (11), permaneceu sentado e riu.

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    • Tradução: "Conor McGregor só levantou e começou a cantar Wonderwall😭"

    Apesar do momento carismático, o ex-campeão dos penas e dos leves também mostrou sua faceta já característica. McGregor atacou Holloway - não só nas palavras, mas também na encarada - e prometeu aposentar o adversário na luta deste sábado (11). Os dois protagonizam o combate principal do UFC 329, na "Semana Internacional da Luta" em Las Vegas (EUA).

    — Ele não é nada contra mim. Eu sou outro tipo de animal. Boa sorte para ele, mas ele não vai conseguir fazer isso (me dominar). Vou provar para todo mundo e para mim mesmo. Destruição. Eu vou destruir o Max. Vou eliminar o Max. Sábado ele será eliminado de uma vez por todas. O boxe dele é terrível, ele só tem uma marcha e não serve para nada. Poucas vezes vimos magia dentro do octógono com o Max Holloway. Posso destruir o Max em dez segundos. Estou no meu auge agora e para sempre. Prevejo que o Holloway vai se aposentar sábado à noite.

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    Encarada de Conor McGregor e Max Holloway para UFC 329 (Foto: Reprodução / Instagram / UFC)
    Encarada de Conor McGregor e Max Holloway para UFC 329 (Foto: Reprodução / Instagram / UFC)

    A programação do UFC 329, com McGregor:

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

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    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

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    Encarada de Conor McGregor e Max Holloway para UFC 329 (Foto: Reprodução / Instagram / UFC)

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