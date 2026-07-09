Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistir Partida vale a classificação à fase final e a liderança para a Seleção Brasileira

Após um dia de folga, a Seleção Brasileira volta à quadra pela terceira e última semana classificatória da Liga das Nações nesta sexta-feira (10). Em Osaka, no Japão, a equipe enfrenta a Polônia às 7h20 (de Brasília). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming oficial da FIVB).

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Para a Seleção Brasileira, a partida vale a liderança da tabela e a classificação antecipada à fase final da VNL. A equipe é a atual segunda colocada, apenas um ponto atrás dos Estados Unidos, que já disputou duas partidas nesta terceira semana, somando uma vitória e uma derrota.

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Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.

Ana Cristina ataca em Brasil x Japão pela semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

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🏐✅ Ficha técnica

VNL Feminina 2026

Brasil x Polônia

📅 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)

📍 Local: Osaka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Jogos do Brasil na terceira semana:

Osaka, Japão

Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* Horários de Brasília