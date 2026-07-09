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Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistir

Partida vale a classificação à fase final e a liderança para a Seleção Brasileira

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 19:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Helena e Julia Kudiess em ação na terceira semana da VNL
Helena e Julia Kudiess comemoram ponto contra o Japão na Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

Após um dia de folga, a Seleção Brasileira volta à quadra pela terceira e última semana classificatória da Liga das Nações nesta sexta-feira (10). Em Osaka, no Japão, a equipe enfrenta a Polônia às 7h20 (de Brasília). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming oficial da FIVB).

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    Para a Seleção Brasileira, a partida vale a liderança da tabela e a classificação antecipada à fase final da VNL. A equipe é a atual segunda colocada, apenas um ponto atrás dos Estados Unidos, que já disputou duas partidas nesta terceira semana, somando uma vitória e uma derrota.

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    Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.

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    Ana Cristina ataca em Brasil x Japão pela semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

    Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x Polônia

    📅 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Jogos do Brasil na terceira semana:

    Osaka, Japão

    1. Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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