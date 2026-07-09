Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistir
Partida vale a classificação à fase final e a liderança para a Seleção Brasileira
Após um dia de folga, a Seleção Brasileira volta à quadra pela terceira e última semana classificatória da Liga das Nações nesta sexta-feira (10). Em Osaka, no Japão, a equipe enfrenta a Polônia às 7h20 (de Brasília). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming oficial da FIVB).
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Para a Seleção Brasileira, a partida vale a liderança da tabela e a classificação antecipada à fase final da VNL. A equipe é a atual segunda colocada, apenas um ponto atrás dos Estados Unidos, que já disputou duas partidas nesta terceira semana, somando uma vitória e uma derrota.
Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.
Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Julia Kudiess
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
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🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x Polônia
📅 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)
📍 Local: Osaka, Japão
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Jogos do Brasil na terceira semana:
Osaka, Japão
- Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
- Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
- Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
- Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h
* Horários de Brasília
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