Piloto da McLaren encerra vínculo com a Fórmula 1 Mexicano revelou que a atual geração de carros da F1 não o empolga mais

Pato O'Ward decidiu encerrar sua participação no programa da McLaren na Fórmula 1. O piloto mexicano revelou que solicitou à equipe para deixar as funções de reserva, já que pretende dedicar sua atenção exclusivamente à IndyCar, categoria na qual compete desde 2020 e onde considera viver a melhor fase da carreira.

Ligado ao time britânico como piloto de apoio desde 2024, O'Ward acumulou participações em sessões de treinos livres e testes oficiais da Fórmula 1, além de colaborar com as atividades de desenvolvimento da equipe. Apesar da experiência adquirida, o mexicano afirmou que chegou o momento de concentrar seus esforços apenas no automobilismo americano.

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"Não me motiva mais"

A decisão encerra anos de rumores sobre uma eventual migração do piloto da McLaren para o grid da F1. Um dos nomes mais populares da IndyCar, O'Ward possui contrato com a equipe britânica até o fim de 2027 e vive um dos melhores momentos da carreira nos Estados Unidos.

— Sou grato pelas experiências e por tudo o que aprendi no mundo da F1. Pilotar esses carros, especialmente nos últimos anos, foi uma experiência incrível e me permitiu entender do que eles são capazes — afirmou.

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Na sequência, o mexicano explicou que já não vê motivos para seguir vinculado à categoria como reserva.

— Estou em um momento diferente da minha vida e isso não me motiva mais. Não há nada em mim que queira continuar como piloto reserva da F1, porque estou em um ótimo momento na IndyCar. Adoro a categoria. É onde quero estar — disse.

O'Ward também destacou que não busca mais a projeção ou os ganhos financeiros que uma vaga na Fórmula 1 poderia proporcionar.

— Não preciso ser mais famoso. Não preciso de mais dinheiro. Já estou em uma posição que jamais imaginei alcançar quando era mais jovem. Sou muito afortunado.

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Outro fator determinante para a decisão foi a falta de entusiasmo com a atual geração de carros da Fórmula 1, frequentemente alvo de críticas entre os próprios pilotos da categoria.

— Não me empolga pilotar um desses carros, então pedi gentilmente para ser dispensado de todas as minhas funções relacionadas à F1 — revelou.

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Pato O'ward, piloto da McLaren (Foto: Divulgação/ McLaren)

Para o mexicano, a IndyCar oferece exatamente o ambiente que procura no automobilismo:

— É o melhor lugar para correr. Simples assim. Muitos podem pensar diferente, mas é onde sou feliz.

Na temporada de 2027, O'Ward terá como companheiros de equipe na McLaren o estreante Scott Dixon e o sueco Felix Rosenqvist, que retorna ao time.

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