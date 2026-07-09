Líbero da Seleção, Marcelle é destaque contra equipe de melhor defesa da VNL Jogadora foi a melhor defensora da partida contra o Japão na semana 3 da competição

A seleção japonesa é conhecida por "se multiplicar" em quadra e dificultar bastante que a bola do adversário caia. Mas, em confronto contra o Brasil na última terça-feira (7), pela estreia na semana 3 da VNL, a líbero Marcelle mostrou que a Seleção também brilha nesse quesito. A jogadora terminou a partida com as melhores estatísticas do setor defensivo.

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No duelo contra o Japão, segundo dados da Volleyball World, Marcelle recepcionou 18 saques, sem nenhum erro. Do total de passes, 61% foram positivos e 28% perfeitos. Durante os rallys, a líbero protagonizou 20 defesas. O desempenho da nova jogadora do Osasco foi essencial para conter o volume de jogo japonês e para o Brasil sair vencedor por 3 sets a 1, nas parciais 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.

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A atuação é peça-chave na disputa entre as líberos da Seleção. Fora das segunda e terceira semanas da VNL por cuidados com a filha, Nyeme abriu espaço para a briga entre Marcelle e Natinha. Zé Roberto ainda não cravou a dona da posição, mas a corrida pode conhecer uma protagonista a depender do que for apresentado nos próximos confrontos. A Seleção volta à quadra contra a Polônia nesta sexta-feira (10), às 7h20 (de Brasília).

Marcelle faz defesa em Brasil x Japão pela semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

Bloqueio também é destaque do Brasil contra o Japão

O bloqueio, mais uma vez, também foi um importante aliado da Seleção para sair com o resultado positivo contra o Japão. Ao todo, o Brasil marcou 13 pontos nesse fundamento, que vem se tornando sua arma principal. Julia Kudiess pontuou cinco vezes dessa forma, e Diana, quatro. Os outros quatro pontos de bloqueio foram distribuídos entre as ponteiras Julia Bergmann (2) e Ana Cristina (2).

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Helena e Julia Kudiess comemoram ponto contra o Japão na Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

Agenda do Brasil na semana 3 da VNL:

Após um dia de folga, a Seleção Brasileira volta à quadra pela terceira e última semana classificatória da Liga das Nações nesta sexta-feira (10).

Osaka, Japão

Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* Horários de Brasília

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