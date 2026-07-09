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Líbero da Seleção, Marcelle é destaque contra equipe de melhor defesa da VNL

Jogadora foi a melhor defensora da partida contra o Japão na semana 3 da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 17:43
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Marcelle passa saque em confronto contra o Japão pela semana 3 da VNL
Marcelle passa saque em Brasil x Japão pela semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção japonesa é conhecida por "se multiplicar" em quadra e dificultar bastante que a bola do adversário caia. Mas, em confronto contra o Brasil na última terça-feira (7), pela estreia na semana 3 da VNL, a líbero Marcelle mostrou que a Seleção também brilha nesse quesito. A jogadora terminou a partida com as melhores estatísticas do setor defensivo.

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    No duelo contra o Japão, segundo dados da Volleyball World, Marcelle recepcionou 18 saques, sem nenhum erro. Do total de passes, 61% foram positivos e 28% perfeitos. Durante os rallys, a líbero protagonizou 20 defesas. O desempenho da nova jogadora do Osasco foi essencial para conter o volume de jogo japonês e para o Brasil sair vencedor por 3 sets a 1, nas parciais 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.

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    A atuação é peça-chave na disputa entre as líberos da Seleção. Fora das segunda e terceira semanas da VNL por cuidados com a filha, Nyeme abriu espaço para a briga entre Marcelle e Natinha. Zé Roberto ainda não cravou a dona da posição, mas a corrida pode conhecer uma protagonista a depender do que for apresentado nos próximos confrontos. A Seleção volta à quadra contra a Polônia nesta sexta-feira (10), às 7h20 (de Brasília).

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    Marcelle faz defesa em Brasil x Japão pela semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

    Bloqueio também é destaque do Brasil contra o Japão

    O bloqueio, mais uma vez, também foi um importante aliado da Seleção para sair com o resultado positivo contra o Japão. Ao todo, o Brasil marcou 13 pontos nesse fundamento, que vem se tornando sua arma principal. Julia Kudiess pontuou cinco vezes dessa forma, e Diana, quatro. Os outros quatro pontos de bloqueio foram distribuídos entre as ponteiras Julia Bergmann (2) e Ana Cristina (2).

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    Helena e Julia Kudiess em ação na terceira semana da VNL
    Helena e Julia Kudiess comemoram ponto contra o Japão na Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

    Agenda do Brasil na semana 3 da VNL:

    Após um dia de folga, a Seleção Brasileira volta à quadra pela terceira e última semana classificatória da Liga das Nações nesta sexta-feira (10).

    Osaka, Japão

    1. Japão 1 x 3 Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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