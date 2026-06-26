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Papo com Helio Castroneves: em curva ascendente na Stock Pro

A equipe Mercado Livre Racing disputou a etapa mais recente do agora Bradesco Stock Car Pro Series

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:48
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Equipe Mercado Livre Racing na etapa de Cuiabá do agora Bradesco Stock Car Pro Series
Equipe Mercado Livre Racing na etapa de Cuiabá do agora Bradesco Stock Car Pro Series (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

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Meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Espero ainda que todos estejam curtindo bastante a Copa do Mundo e vibrando principalmente com as atuações do Brasil. Eu tenho visto e tenho gostado muito e torcido, obviamente. Hoje eu quero falar da atuação da equipe Mercado Livre Racing na etapa mais recente do agora Bradesco Stock Car Pro Series, que aconteceu na sexta e sábado da semana passada, em Cuiabá, no Autódromo Internacional do Mato Grosso.

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    • Fiquei particularmente feliz porque a gente pôde mostrar evolução. Tive o privilégio de liderar o time da Mercado Livre Racing na prova principal do sábado à noite e com P9 obtive meu melhor resultado desde que estreei na Stock Car, no ano passado.

    Obviamente que os resultados pretendidos são melhores do que esse, sem dúvida. Entretanto, é importante dizer para vocês que esse resultado foi conseguido a partir de um avanço muito significativo. Isso não só me permitiu marcar pontos robustos na prova cuiabana, como também elevar as minhas expectativas para as provas futuras, pois eu acredito que estamos num caminho bastante acertado sob o ponto de vista de acerto do carro e isso realmente me deixa bem animado.

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    Grid da Bradesco Stock Car Pro Series

    Mas apesar desse bom resultado na corrida de sábado, o final de semana começou problemático, porque nossa posição de largada não foi das melhores. Nosso Qualifying foi bastante prejudicado não só por interrupções na pista, que me impediram de fazer voltas melhores. Também foi porque a gente percebeu que havia alguma coisa necessária a ser feita no desenvolvimento do acerto.

    Na corrida da sexta-feira, a gente já pôde verificar alguma evolução na prova curta, tanto que pulei do final do grid para P23, o que me permitiu no sábado largar nesta mesma posição. Obviamente que não se tratava de uma posição de largada satisfatória, mas, repito, foi fruto de uma evolução que se mostrou mais eficiente ainda na prova longa.

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    A corrida foi sensacional, com muitas alternativas, ultrapassagens, pista molhada, chuva e muito mais. E terminei numa posição que me foi muito grata. Para as próximas provas, nós vamos nos concentrar naquilo que precisa ainda ser melhorado, aprimorar o que já se mostrou bom em Cuiabá. E eu tenho certeza de que, daqui para frente, a Mercado Livre Racing vai para as cabeças.

    Sai Felix Rosenqvist

    Outro assunto que eu gostaria de desenvolver aqui com vocês é que, infelizmente, a Mayer Shank Racing não terá na próxima temporada os serviços do excelente piloto Felix Rosenqvist. Depois de vencer a Indy 500 deste ano pela nossa equipe, como é natural acontecer nessas ocasiões, o passe dele subiu de patamar. Assim, recebeu uma proposta irrecusável de uma de uma equipe concorrente - que obviamente eu sei quem é, mas não posso falar porque cabe a esta equipe e ao próprio Felix o anúncio de seu destino para 2027.

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    Eu só posso desejar ao Felix toda sorte do mundo. Ele merece. É um piloto de extrema competência e um ser humano de muito valor. E agora a nossa tarefa na Meyer Sheik Racing é buscar um nome para que forme, ao lado do Marcus Armstrong, a dupla da nossa equipe na temporada do ano que vem no NTT IndyCar Series. Nós já estamos conversando a respeito e esperamos anunciar o quanto antes.

    É isso amigos, por hoje é só. Vamos continuar torcendo para o Brasil. Tem jogo proximamente e vamos que vamos. Fiquem bem e sexta-feira que vem estaremos de volta. Abraço!

    Helio Castroneves, da equipe Mercado Livre Racing
    Helio Castroneves, da equipe Mercado Livre Racing (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)
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