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Papo com Helio Castroneves: em tempo de Copa do Mundo, o espetáculo das pistas está em alta

O primeiro final de semana da Copa do Mundo coincide com um raríssimo momento de folga para a Meyer Shank Racing

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:30
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Helio Castroneves
Helio Castroneves (Foto: Penske Entertainment)
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Olá, amigos, tudo bem? Espero que todos estejam animados, como eu, para a participação do Brasil nesta Copa do Mundo. Para quem vive fora do país, como é o meu caso há 30 anos, esse sempre foi um momento de muita alegria e oportunidade para reunir o pessoal do automobilismo. Várias foram as ocasiões de o Brasil jogar em finais de semana de corrida e sempre foi bem legal.

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    • Normalmente, na própria pista, os pilotos brasileiros e familiares se reuniam, faziam um belo churrasco e torcíamos todos juntos. Era algo que acabava reunindo praticamente toda a categoria, pois era uma chance de todos participarem de uma festa bem brasileira. Ganhando ou perdendo o jogo, a festa estava sempre garantida.

    Folga na Copa do Mundo

    Neste ano, porém, o primeiro final de semana da Copa do Mundo está coincidindo com um raríssimo momento de folga para a Meyer Shank Racing que, como vocês sabem, disputa simultaneamente o NTT IndyCar Series e o IMSA WeatherTech SportsCar Championship. E, nos dois campeonatos, estamos bem.

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    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Depois de seis finais de semana consecutivos direto na pista, a equipe tem um "rápido pit stop" para, a partir do dia 21, começar tudo de novo em outra sequência longa, com Road America no topo da fila. Será uma jornada praticamente sem parada até outubro.

    Logo depois de Long Beach, enquanto o time da IndyCar seguia para Indianapolis, o do IMSA cumpriu a etapa de Laguna Seca. Aí se seguiram o Indy GP, a semana de preparação, o Pole Day e a Indy 500. Depois da principal etapa do ano da Indy, nos encontramos novamente em Detroit, até fechar a sequência em Madison. E por falar em Madison, foi muito legal da parte do pessoal da Penske que pintou o carro de Scott McLaughlin, que hoje utiliza o #3, com as mesmas cores que defendi durante quase toda a minha estada de 20 anos no time de Roger Penske.

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    E agora, o Brasil!

    De minha parte, depois de estar com o time em Indianapolis, Detroit e Madison, estarei no Brasil retomando meu trabalho na equipe Mercado Livre Racing, com a etapa de Cuiabá. Vocês se lembram que no ano passado choveu muito na inauguração da pista do Mato Grosso, mas foi uma experiência muito boa participar daquele momento importante para o automobilismo brasileiro.

    Sem dúvida, nosso time é um dos mais competentes do BRB Stock Car Pro Series e, com certeza, estamos caminhando para avançar na classificação. Não é um trabalho fácil, obviamente, pois o grid todo é formado por grandes pilotos e equipes importantes, de modo que um "pelinho" faz enorme diferença Em quase todos os treinos o grid todo fica dentro do mesmo segundo, o que só comprova a competitividade.

    É isso aí, pessoal, vamos que vamos e até semana que vem.

    Helio Castroneves (Foto: Penske Entertainment)
    (Foto: Penske Entertainment)

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