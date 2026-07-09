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Capacete de Senna é vendido por mais de R$ 3,4 milhões em leilão

Item foi usado pelo brasileiro na vitória do GP da Hungria, em 1992

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:22
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ayrton Senna balança bandeira do Brasil no GP da Hungria de Fórmula 1 1992
Ayrton Senna na vitória do GP da Hungria na Fórmula 1 1992 (Foto: Reprodução)

Um capacete usado por Ayrton Senna na temporada 1992 da Fórmula 1 superou as expectativas de venda no leilão Motorsport Icons Live Auction, durante o GP da Inglaterra, na última semana. Era esperado que a peça fosse arrematada por valores entre 80 mil e 120 mil libras esterlinas (entre R$ 550 mil e R$ 826 mil). Mas, na realidade, o casco foi adquirido por 500 mil libras esterlina (mais de R$ 3,4 milhões).

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    O item leiloado no Museu de Silverstone pertenceu a Senna quando ainda era piloto da McLaren, em 1992. O brasileiro usou o capacete nos GPs da Inglaterra, da Alemanha e da Hungria, onde subiu ao lugar mais alto do pódio.

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    Segundo a empresa de leilões, o casco foi colocando a venda publicamente pela primeira vez. A autenticidade do item foi comprovada por um documento oficial da McLaren. Além disso, a confirmação também foi feita através de um acervo de fotos. A descrição do item afirma que a peça apresenta "sinais extensivos de uso durante corridas", como lascas de pedra.

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    • A Motorsport Icons Live Auction afirmou que toda a renda do leilão seria revertida à organização beneficiente UK Youth. Além do capacete de Senna, foram arrematados outros itens de colecionador, como um macacão da Ferrari usado por Charles Leclerc no GP de Las Vegas de 2025 e luvas autografadas pelo ex-piloto Sir Stirling Moss.

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    Capacete usado por Ayrton Senna em três etapas da temporada 1992 da Fórmula 1
    Capacete usado por Ayrton Senna na F1 1992 foi arrematado em leilão (Foto: Ercole Colombo)

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    A temporada 1992 de Ayrton Senna na F1

    Aquele ano também marcou o fim da bem-sucedida parceria entre McLaren e Honda. Atual campeão mundial, Ayrton Senna iniciou a temporada defendendo o título, mas acabou superado pela Williams ao longo das etapas.

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    O capacete arrematado no leilão ganha ainda mais valor histórico por ter sido utilizado no GP da Alemanha de 1992, em Hockenheim. A prova entrou para a história como a única da Fórmula 1 em que Senna dividiu o pódio com Michael Schumacher e Nigel Mansell.

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