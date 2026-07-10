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Brasil bate a Polônia e se garante na fase final da VNL feminina

Seleção venceu por 3 seta 1 nesta sexta-feira (10)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
10/07/2026 09:57
Atualizado há 2 minutos
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Ana Cristina foi a principal pontuadora do Brasil no duelo contra a Polônia
Ana Cristina foi a principal pontuadora do Brasil no duelo contra a Polônia (Foto: Volleyball World)

O Brasil está classificado para a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Nesta sexta-feira (10), em Osaka, no Japão, a Seleção venceu a Polônia por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 23/25, 25/23 e 28/26 e garantiu a vaga.

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    Com 26 pontos, o Brasil não pode mais ser ultrapassado em número de vitórias pela atual oitava colocada, a Holanda. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, lembrando que a China, anfitriã da fase final, já tem vaga garantida.

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    • Ana Cristina foi a principal pontuadora da partida, com 26 bolas no chão, seguida pela polonesa Stysiak, que pontuou 20 vezes. Julia Bergmann, com 13 pontos, e Diana, com 10 pontos e passagens importantes pelo saque, também foram destaques pela Seleção Brasileira.

    Na tabela

    O resultado mantém o Brasil na vice-liderança, com os mesmos 26 pontos dos Estados Unidos. As duas equipes farão o confronto direto no encerramento da terceira semana, que definirá a liderança da tabela. Já a Polônia aparece na sétima colocação, com 19 pontos.

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    Próximos compromissos

    O Brasil volta à quadra na madrugada deste sábado (11), às 3h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Tailândia, enquanto a Polônia tem um dia de descanso e joga apenas no domingo (12), contra o Japão.

    Jogadoras do Brasil comemoram durante vitória sobre a Polônia na VNL
    Jogadoras do Brasil comemoram durante vitória sobre a Polônia na VNL (Foto: Volleyball World)

    Como foi o jogo

    1º set

    O Brasil vinha liderando o jogo com tranquilidade, mas sofreu com boa passagem de Jurczyk pelo saque, e viu a Polônia colocar 7 a 6 no placar. A partir daí, a partida ficou bastante equilibrada, com os times trocando pontos e se alternando na liderança.

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    O set estava empatado nos 13 pontos quando Diana foi para o saque e fez estrago na linha de passe polonesa. O Brasil fez sete pontos em sequência, com Ana Cristina e Julia Kudiess brilhando no bloqueio. Apesar de uma tentativa de reação da Polônia, com um ace na reta final, o Brasil teve tranquilidade para confirmar a vitória por 25 a 20.

    2º set

    O segundo set já começou com confusão de arbitragem. O jogo foi paralisado por mais de cinco minutos para revisão de uma possível invasão da Polônia, que vencia por 3 a 2. Sob reclamações das duas comissões técnicas, a arbitragem optou por voltar o ponto.

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    Na sequência do jogo, o Brasil sofreu com o saque de Jurczyk, sofreu cinco pontos em sequência e viu a Polônia abrir 12 a 10. Apesar de uma reação na reta final, as polonesas apenas controlaram a vantagem para fechar o set por 25 a 23.

    3º set

    Com boa sequência de Roberta pelo saque, o Brasil abriu 4 a 0 no placar e parecia assumir o controle da parcial, mas a Polônia cresceu após pedido de tempo do técnico Stefano Lavarini, e o jogo voltou a ficar equilibrado. As polonesas fizeram 18 a 17 em ataque de Stysiak, mas cederam a virada para as brasileiras em erro de ataque. Com ataque de Diana pelo meio e bloqueio funcionando, o Brasil venceu o set por 25 a 23.

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    4º set

    O quarto set foi bastante parelho, e a defesa brasileira teve trabalho com a entrada de Damaske. Pelo lado do Brasil, Ana Cristina e Rosamaria foram bem no ataque, e as duas seleções se alternaram constantemente na liderança do placar. Na reta final, a central Diana teve mais uma boa passagem pelo saque, até que a Seleção confirmou a vitória por 28 a 26.

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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