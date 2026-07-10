Jardim relembra início de Mbappé e revela torcida pela França na Copa do Mundo Técnico do Flamengo cita amizade com Didier Deschamps e lembra trabalho com o atacante

O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, comentou sobre a campanha da seleção francesa na Copa do Mundo e relembrou a relação que construiu com Kylian Mbappé durante o início da carreira do atacante. O treinador português afirmou que sente orgulho por ter participado da formação de jogadores que alcançaram o mais alto nível do futebol mundial.

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Jardim destacou Mbappé como um dos principais exemplos desse trabalho desenvolvido ao longo da carreira e explicou os motivos que o fazem torcer pela França na sequência do torneio.

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- Eu tive a felicidade de trabalhar com dezenas de jovens que chegaram ao mais alto patamar. O Mbappé é um dos ícones desses jovens que eu lancei. Com certeza, hoje fico feliz. Fiquei feliz com a vitória da França ontem - iniciou.

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Além da ligação com o camisa 10 francês, Leonardo Jardim revelou que possui fortes vínculos pessoais e profissionais com o país, onde sua família reside atualmente.

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- Por três motivos, principalmente porque tenho muitas pessoas amigas na França, onde tenho casa e onde neste momento o meu filho e a minha família vivem; também tenho uma amizade grande com o Deschamps, um amigo já de longos anos; e ainda tenho um jogador na seleção que foi formado por nós. Por isso é uma seleção que eu vou apoiar. Depois da saída de Portugal e Brasil, vou ter que apoiar a França até a final - completou.

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Mbappé comemorando classificação da França na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

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Leonardo Jardim trabalhou com Mbappé no Monaco, clube pelo qual o atacante despontou para o futebol europeu antes de se transferir ao Paris Saint-Germain e, posteriormente, ao Real Madrid. O treinador português comandou a equipe francesa na temporada em que o jovem começou a se consolidar como uma das maiores promessas do futebol mundial.

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