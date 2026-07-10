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Ao vivo! Acompanhe Brasil x Polônia pela VNL feminina

Seleção volta à quadra nesta sexta-feira (10) valendo a liderança da competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
10/07/2026 07:02
Atualizado há 0 minutos
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Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL
Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção feminina volta à quadra nesta sexta-feira (10), pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O Brasil enfrenta a Polônia pela liderança da tabela, a partir das 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

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    1. Roberta aciona bola rápida com Julia Kudiess - 21 a 15
    2. Tempo técnico para a Polônia
    3. Paredão! Mais um ponto de bloqueio para o Brasil! 20 a 13
    4. Ace de Diana! 17 a 13
    5. Tempo técnico para a Polônia
    6. É paredão!! Bloqueio brasileiro funcionando! 15 a 13 para o Brasil
    7. Roberta aciona Diana pelo meio! - 13 a 13
    8. Erro de saque da Polônia - 12 a 11 para a Polônia
    9. Julia Bergmann deixa tudo igual - 10 a 10
    10. Ana Cristina solta o braço na pipe! 9 a 8
    11. Erro no ataque brasileiro, a Polônia passa à frente - 7 a 6
    12. Lampkowska encara o bloqueio brasileiro e pontua - 6 a 4
    13. Erro de saque da Polônia - 5 a 2
    14. Ana Cristina encara o bloqueio e mantém o Brasil na frente - 3 a 1
    15. Primeiro ponto é do Brasil, no bloqueio - 1 a 0

    PRÉ-JOGO

    1. Jogadoras em quadra para o aquecimento
    2. Com 23 pontos, o Brasil precisa apenas vencer a Polônia para garantir a classificação à fase final

    Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL
    Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x Polônia

    📅 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Jogos do Brasil na terceira semana:

    Osaka, Japão

    1. Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

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