Ao vivo! Acompanhe Brasil x Polônia pela VNL feminina
Seleção volta à quadra nesta sexta-feira (10) valendo a liderança da competição
A seleção feminina volta à quadra nesta sexta-feira (10), pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O Brasil enfrenta a Polônia pela liderança da tabela, a partir das 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.
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Veja os lances do jogo
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
Polônia
- Roberta aciona bola rápida com Julia Kudiess - 21 a 15
- Tempo técnico para a Polônia
- Paredão! Mais um ponto de bloqueio para o Brasil! 20 a 13
- Ace de Diana! 17 a 13
- Tempo técnico para a Polônia
- É paredão!! Bloqueio brasileiro funcionando! 15 a 13 para o Brasil
- Roberta aciona Diana pelo meio! - 13 a 13
- Erro de saque da Polônia - 12 a 11 para a Polônia
- Julia Bergmann deixa tudo igual - 10 a 10
- Ana Cristina solta o braço na pipe! 9 a 8
- Erro no ataque brasileiro, a Polônia passa à frente - 7 a 6
- Lampkowska encara o bloqueio brasileiro e pontua - 6 a 4
- Erro de saque da Polônia - 5 a 2
- Ana Cristina encara o bloqueio e mantém o Brasil na frente - 3 a 1
- Primeiro ponto é do Brasil, no bloqueio - 1 a 0
PRÉ-JOGO
- Jogadoras em quadra para o aquecimento
- Com 23 pontos, o Brasil precisa apenas vencer a Polônia para garantir a classificação à fase final
Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Julia Kudiess
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
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Formato da Liga das Nações
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.
🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x Polônia
📅 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)
📍 Local: Osaka, Japão
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Jogos do Brasil na terceira semana:
Osaka, Japão
- Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
- Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
- Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
- Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h
* Horários de Brasília
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