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Papo com Helio Castroneves: Mid-Ohio de boas lembranças e conversas sobre o futuro

Acontece neste final de semana a etapa 11 do NTT IndyCar Series

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 18:06
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Selfie de Helio Castroneves no pit de Mid-Ohio em treino
Helio Castroneves no pit de Mid-Ohio em treino (Foto: Helio Castroneves)

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Meus amigos, tudo bem? Estou escrevendo a coluna desta sexta-feira (3) no avião que está me levando para Ohio, onde acontece neste final de semana a etapa 11 do NTT IndyCar Series, com a disputa da prova Honda Indy 200 at Mid-Ohio. A pista, a Mid-Ohio Sports Car Course, que fica em Lexington, é um maravilhoso misto permanente, com 3,6 km por volta. Na corrida, serão 90 voltas de boas disputas.

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    • E por falar em boas disputas, já deixei minhas marquinhas nessa pista. Venci em 2000 e 2001, fui P2 em 2008, P3 duas vezes (2007 e 2010) e conquistei duas poles consecutivas: 2007 e 2008. Tudo isso com Penske na IndyCar. E tem mais. Eu e o Ricky Taylor, com o Acura Team Penske, vencemos em 2008 e 2020 no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. A de 2020, aliás, representou um passo muito importante para conquistarmos o título daquele ano.

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    Agora, como um dos donos da equipe, são duas as metas. Além de obter os melhores resultados possíveis nesta temporada, com Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong, temos de encontrar um substituto para o Felix, uma vez que já foi anunciado que ele não estará conosco. Já o Marcus, ele fica. Renovamos com ele para 2027.

    É aí que começa uma dinâmica de bastidor que envolve muita coisa, tudo com o objetivo de trazer um novo piloto. A Meyer Shank Racing (MSR) não é mais uma equipe pequena. Verdade que só temos duas vitórias na IndyCar, mas as duas na Indy 500. Todo dono de equipe sonha em vencer a Indy 500 e nossa equipe já emplacou duas. A primeira foi comigo, em 2021. Agora foi a vez do Felix, neste ano.

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    Por isso e muito mais, tenham certeza, são diversos os pilotos que gostariam de correr com a gente. É visível o que fizemos nos últimos cinco anos, o que torna a MSR uma das opções mais atraentes do grid. Nessa tocada, são diversos os aspectos que precisam ser analisados, mas é fundamental que uma escolha desse porte precisa garantir o crescimento da equipe, a manutenção da saúde financeira e um ambiente feliz.

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    • É claro que eu tenho minha preferência. Como parceiro da MSR e por toda a minha experiência no esporte, tenho a oportunidade de analisar a nova safra de pilotos de maneira privilegiada. Sei dos desafios, das emoções que envolvem os pilotos nas mais diversas situações, sei o que é estar no fundo do poço, da mesma forma que sei o que é estar no alto do pódio.

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    Mid-Ohio será uma oportunidade para tomar decisão

    Por tudo isso, gostaria muito de contar com o Caio Collet na nossa equipe. Óbvio que eu gostaria de ajudar a formar esse jovem talento para seguir dando alegrias para o nosso Brasil, mantendo uma trajetória vitoriosa, que começou lá atrás com o Emerson, e continua viva.

    Mas há uma realidade que nunca escondi. Sim, sou um dos donos da MSR, mas não sou o único e nem sou o majoritário. Na verdade, com mais ações do que eu, aparecem o Mike Shank, o fundador e comandante do time, e o Jim Meyer, que é um business man dos mais eficientes que já conheci. Pois mais peso que tenha minha opinião, que é muito respeitada pela equipe, também nesse quesito sou minoritário na hora de decidir. Isso significa dizer que a gente não pode controlar as coisas de forma absoluta. Tudo é conversado. Acredito que Mid-Ohio será uma oportunidade de conversar com os meus sócios e entender mais a dinâmica atual para que possamos tomar a melhor decisão possível.

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    É isso, amigos. Ótimo final de semana, com mais uma vitória do Brasil na Copa, e até semana que vem.

    Helio Castroneves com Marcus Armstrong,
    Helio Castroneves com Marcus Armstrong, piloto da equipe da qual Castroneves é sócio, a Meyer Shank Racing (Foto: Chris Jones)<br>
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