Bortoleto sonha com novo brasileiro na F1: 'O raio pode cair duas vezes no mesmo lugar' Piloto aponta Rafael Câmara como candidato ao grid

Gabriel Bortoleto acredita que Rafael Câmara pode ser o próximo brasileiro a alcançar a Fórmula 1. O piloto da Audi, porém, deixa claro que talento e apoio de uma academia não são suficientes: para conquistar uma vaga no grid, é preciso entregar resultados na Fórmula 2.

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Em entrevista ao UOL Esporte publicada nesta quinta-feira (9), o único brasileiro da atual temporada da F1 afirmou que gostaria de dividir o grid com um compatriota e apontou o piloto da Academia Ferrari como o principal candidato a encerrar a recente escassez de brasileiros na categoria.

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Câmara disputa sua primeira temporada na Fórmula 2 e ocupa a terceira colocação do campeonato, com metade do calendário ainda pela frente. O pernambucano chegou à categoria após conquistar o título da Fórmula 3 logo em seu ano de estreia, repetindo um feito alcançado anteriormente pelo próprio Bortoleto.

Apesar dos elogios ao compatriota, o piloto destacou que o foco de Câmara deve permanecer totalmente voltado para a disputa da F2.

— Ele tem uma boa cabeça, ele não precisa muito das minhas dicas não, é um menino concentrado. Eu diria: só foca na Fórmula 2 — afirmou.

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Rafael Câmara foi campeão da Fórmula Regional (Foto: Reprodução/Instagram)

Bortoleto sonha de voltar a ter dois brasileiros no grid

A possibilidade de ver dois brasileiros competindo simultaneamente na Fórmula 1 anima o piloto da Sauber. Antes da estreia de Bortoleto, em 2025, o Brasil passou sete temporadas sem representantes na principal categoria do automobilismo mundial.

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Entre 1970 e 2017, porém, o país teve ao menos um piloto presente no grid em todas as temporadas, construindo uma das histórias mais vitoriosas da Fórmula 1.

Agora, Bortoleto espera que o cenário volte a se repetir nos próximos anos.

— Ficamos tanto tempo sem ninguém, o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar, não é assim que fala? Seria legal acontecer, com certeza — concluiu.

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