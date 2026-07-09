Douglas Souza se casa com Gabriel Campos em cerimônia em São Paulo Casório reuniu jogadores e ex-atletas da Seleção Brasileia de vôlei

Finalmente veio aí! Na noite desta quarta-feira (8), Douglas Souza, jogador da Seleção Brasileira de vôlei, se casou com o streamer Gabriel Campos. A cerimônia luxuosa foi realizada no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo (SP), e contou com a presença de amigos e familiares.

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Nas redes sociais, o ponteiro compartilhou os bastidores da celebração, que foi regida pelo apresentador e drag queen Ikaro Kadoshi. Douglas e Gabriel estão juntos desde 2017 e anunciaram o noivado em abril de 2023. O casório contou com a presença de vários jogadores e ex-atletas da Seleção, como Adriano, Bruninho, Serginho, Maurício Borges e Douglas Pureza.

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A oficialização da relação vem em momento especial na carreira de Douglas Souza. O jogador, que atuará pelo Campinas na temporada 2026/27, está de volta a Seleção Brasileira após cinco anos fora, por questões pessoais. Em situação complicada na tabela, a equipe de Bernardinho se prepara para a disputa da terceira e última fase classificatória da Liga das Nações, que tem início na próxima quarta-feira (15).

Douglas Souza está de volta à Seleção após cinco anos (Foto: Volleyball World)

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Douglas Souza celebra representatividade LGBTQIA+ na Seleção Brasileira

Quatro dos convocados que defendem a Amarelinha se destacam por usar as quadras como um mecanismo para exterminar preconceitos e promover a representatividade no esporte: Douglas Souza, Adriano Xavier, Maique Reis e Douglas Pureza.

O campeão olímpico Douglas Souza não se considera pioneiro do movimento LGBTQIA+ no vôlei brasileiro, mas reconhece que foi o primeiro a ter sua sexualidade igualmente respeitada neste ambiente.

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— Para mim, é uma honra. Vieram (outros atletas LGBTQIA+) antes de mim, lógico. Mas aqui, dentro da Seleção, de ser respeitado e tratado da mesma forma, primeiro veio o Douglas, depois o Maique. Eu tinha colocado isso como uma meta pessoal, de não me aposentar da Seleção até ter um outro que pudesse continuar. Isso, para mim, era o mais importante, sabe? Mostrar que todo mundo é igual, que todo mundo pode disputar posição. Ali, dentro da quadra, nada importa. O que importa é a sua performance, o que você pode entregar — afirmou o ponteiro de 30 anos, em entrevista ao Lance!.