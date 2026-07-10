Ana Cristina marca 26 pontos em vitória do Brasil na VNL e exalta recuperação da equipe Jogadora atuou como oposta e ponteira ao longo da partida

Ana Cristina foi o grande nome da vitória do Brasil sobre a Polônia por 3 sets a 1 (25/20, 23/25, 25/23 e 28/26) nesta sexta-feira (10), pela semana 3 da VNL. A jogadora começou a partida como oposta e depois atuou na entrada da rede, quando Zé Roberto tirou Rosamaria do banco. Os 26 pontos marcados por ela ao longo das quatro parciais foram peça-chave do resultado da Seleção e da garantia da vaga na fase final da competição.

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Em entrevista ao fim do jogo, disputado em Osaka (Japão), a ponteira/oposta exaltou a força e a recuperação do elenco brasileiro. O time de Zé Roberto venceu o primeiro set e saiu derrotado no seguinte, mas ganhou os outros dois, ainda que na vantagem mínima (25/23 e 28/26).

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— Acredito que entramos muito focadas hoje. Tivemos um primeiro set mais favorável, mas depois enfrentamos algumas dificuldades. No final, a gente foi pra cima, buscando cada ponto mesmo quando estávamos atrás. O que fez bastante diferença foi a força do grupo, em principalmente se recuperar nos momentos que estávamos atrás e ir juntas ate o final.

Ana Cristina comandou o setor ofensivo brasileiro. Dos 26 pontos marcados, 23 foram de ataque e três de bloqueio. Como ponta, ela também se destacou no passe, errando apenas uma de 19 recepções.

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Brasil está classificado para a fase final da VNL

Com 26 pontos, a Seleção não pode mais ser ultrapassado pela atual oitava colocada, a Holanda, que aparece com 18 pontos. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, lembrando que a China, anfitriã da fase final, já tem vaga garantida.

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