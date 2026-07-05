Brasil x Noruega: Campeão olímpico de inverno com dupla nacionalidade e revela torcida
Lucas Braathen nasceu na Noruega e é filho de mãe brasileira
Mesmo dividido entre duas culturas, Lucas Pinheiro Braathen não tem dúvidas sobre quem vai apoiar no duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nascido em Oslo, filho de pai norueguês e mãe brasileira, o campeão olímpico de esportes de inverno na modalidade esqui alpino revelou, em entrevista à GQ Brasil, que sua torcida será totalmente voltada para a Seleção Brasileira.
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- Fico feliz em ver a Noruega em uma Copa do Mundo depois de 28 anos sem jogar, mas meu coração é verde e amarelo no domingo. Eu escolhi ser brasileiro. O Brasil representa minhas raízes, minha família e uma parte essencial da minha identidade - afirmou o atleta.
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Embora mantenha um forte vínculo com o país onde nasceu, Braathen destacou que sua decisão de competir pelo Brasil vai além do esporte e reflete sua conexão afetiva e familiar. Para ele, vestir as cores brasileiras representa uma escolha de vida e identidade.
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Questionado sobre o confronto, o esquiador evitou fazer previsões sobre o placar, mas demonstrou confiança na equipe comandada pelo Brasil. "Prefiro não arriscar um resultado, mas vai dar Brasil", garantiu.
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O futebol, aliás, sempre ocupou um espaço especial em sua trajetória. Antes de se destacar nas pistas de esqui, Braathen teve seus primeiros contatos com o esporte por meio da paixão pelo futebol brasileiro e da admiração por grandes ídolos nacionais.
- Minha jornada esportiva começou jogando futebol e assistindo Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Desde a infância, eles são os meus ídolos - contou.
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Segundo o atleta, o futebol foi uma das principais conexões com suas origens brasileiras durante a infância e influenciou até mesmo sua forma de enxergar o esporte de alto rendimento.
- Mesmo tendo seguido outro caminho no esporte, meu amor pelo esporte nasceu com o futebol. Sempre admirei o que o futebol representa para o povo brasileiro. Essa paixão intensa pelo esporte eu sempre quis levar para os esportes de inverno. Hoje, representar o Brasil no esqui também me faz sentir parte dessa história e dessa paixão que os brasileiros têm pelo esporte - concluiu.
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