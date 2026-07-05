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Brasil x Noruega: Campeão olímpico de inverno com dupla nacionalidade e revela torcida

Lucas Braathen nasceu na Noruega e é filho de mãe brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 11:33
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Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026
Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Mesmo dividido entre duas culturas, Lucas Pinheiro Braathen não tem dúvidas sobre quem vai apoiar no duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nascido em Oslo, filho de pai norueguês e mãe brasileira, o campeão olímpico de esportes de inverno na modalidade esqui alpino revelou, em entrevista à GQ Brasil, que sua torcida será totalmente voltada para a Seleção Brasileira.

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    - Fico feliz em ver a Noruega em uma Copa do Mundo depois de 28 anos sem jogar, mas meu coração é verde e amarelo no domingo. Eu escolhi ser brasileiro. O Brasil representa minhas raízes, minha família e uma parte essencial da minha identidade - afirmou o atleta.

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    Embora mantenha um forte vínculo com o país onde nasceu, Braathen destacou que sua decisão de competir pelo Brasil vai além do esporte e reflete sua conexão afetiva e familiar. Para ele, vestir as cores brasileiras representa uma escolha de vida e identidade.

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    • Questionado sobre o confronto, o esquiador evitou fazer previsões sobre o placar, mas demonstrou confiança na equipe comandada pelo Brasil. "Prefiro não arriscar um resultado, mas vai dar Brasil", garantiu.

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    Lucas Pinheiro Braathen, do Brasil, compete e sai da primeira descida do slalom masculino no Centro de Esqui Stelvio, em Bormio (Valtellina), nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 16 de fevereiro de 2026 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
    Lucas Pinheiro Braathen, do Brasil, compete e sai da primeira descida do slalom masculino no Centro de Esqui Stelvio, em Bormio (Valtellina), nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 16 de fevereiro de 2026 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    ➡️Noruega é o único país europeu que o Brasil nunca venceu; veja retrospecto

    O futebol, aliás, sempre ocupou um espaço especial em sua trajetória. Antes de se destacar nas pistas de esqui, Braathen teve seus primeiros contatos com o esporte por meio da paixão pelo futebol brasileiro e da admiração por grandes ídolos nacionais.

    - Minha jornada esportiva começou jogando futebol e assistindo Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Desde a infância, eles são os meus ídolos - contou.

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    ➡️Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    Segundo o atleta, o futebol foi uma das principais conexões com suas origens brasileiras durante a infância e influenciou até mesmo sua forma de enxergar o esporte de alto rendimento.

    - Mesmo tendo seguido outro caminho no esporte, meu amor pelo esporte nasceu com o futebol. Sempre admirei o que o futebol representa para o povo brasileiro. Essa paixão intensa pelo esporte eu sempre quis levar para os esportes de inverno. Hoje, representar o Brasil no esqui também me faz sentir parte dessa história e dessa paixão que os brasileiros têm pelo esporte - concluiu.

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