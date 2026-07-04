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Antonelli segura pressão da Ferrari e é pole em Silverstone na F1 2026

Charles Leclerc e Lewis Hamilton fecham pódio em classificação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 13:17
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Kimi Antonelli conquista pole no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Kimi Antonelli conquista pole no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Kimi Antonelli conquistou a pole position do GP da Inglaterra, 9ª etapa da Fórmula 1 em 2026. Neste sábado (4), o piloto da Mercedes superou Charles Leclerc por apenas alguns milésimos para garantir a primeira colocação no grid de Silverstone. Lewis Hamilton completou o Top 3, enquanto Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 e largará na 11ª posição, à frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

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    Como foi a classificação do GP da Inglaterra?

    Q1

    A primeira sessão começou movimentada em Silverstone. George Russell escapou da pista na curva 7 e provocou uma bandeira amarela logo nos minutos iniciais, enquanto Charles Leclerc assumiu a liderança provisória com a entrada dos principais pilotos na pista. Gabriel Bortoleto demorou a deixar os boxes, permaneceu sem tempo por boa parte da atividade, mas conseguiu registrar uma volta competitiva na reta final.

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    • Nos instantes decisivos, Isack Hadjar surpreendeu ao marcar 1min29s276 e assumir a ponta da tabela, confirmando o melhor tempo do segmento. Bortoleto avançou ao Q2 em 12º lugar, sem sustos, enquanto nomes experientes ficaram pelo caminho.

    ELIMINADOS: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Perez, Lance Stroll e Fernando Alonso.

    Q2

    A disputa por uma vaga no Q3 foi intensa desde os primeiros minutos. Max Verstappen chegou a liderar, mas viu a Ferrari assumir o protagonismo com Charles Leclerc e Lewis Hamilton trocando a primeira colocação. Bortoleto apareceu bem, subiu para nono e deixou momentaneamente a zona de eliminação.

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    Com a evolução da pista, porém, Oscar Piastri melhorou sua marca e empurrou o brasileiro para fora do top 10. Bortoleto ainda tentou reagir na última volta rápida, mas acabou em 11º lugar, insuficiente para avançar à fase decisiva. Na ponta, Antonelli roubou a liderança de Leclerc e encerrou o Q2 como o mais rápido.

    ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alex Albon.

    Q3

    Na sessão que definiu a pole, Oscar Piastri foi o primeiro a registrar tempo, mas rapidamente perdeu a liderança para Max Verstappen. A Ferrari respondeu na sequência, com Leclerc assumindo a ponta e Hamilton aparecendo logo atrás, alimentando a expectativa por uma dobradinha da equipe italiana.

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    Entretanto, Antonelli voltou a mostrar força com a Mercedes e recuperou a liderança antes das tentativas finais. A dupla da Ferrari ainda ameaçou o italiano nos minutos derradeiros, mas ficou apenas no susto. Assim, o jovem piloto confirmou a pole position em Silverstone, à frente de Leclerc e Hamilton.

    ➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1

    Nona etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

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    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Sprint - 08h (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 12h (de Brasília)

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha na F1
    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

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