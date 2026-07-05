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Brasil 3 x 1 Noruega: João Fonseca e uma vitória marcante em 2026

Em junho, brasileiro derrotou Casper Ruud em Roland Garros

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 07:00
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João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Enquanto, na Copa do Mundo, o Brasil busca vitória inédita no futebol contra a Noruega, neste domingo, no tênis o país já saboreou um trunfo muito importante em junho contra o país rival. Em Roland Garros, João Fonseca - em sua primeira partida de oitavas de final em Grand Slams na carreira - derrotou o ex-top 10 e então 15, Casper Ruud.

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    O número 1 do Brasil chegou àquela partida embalado pela maior vitória da carreira: contra ninguém menos do que o tricampeão sérvio Novak Djokovic, na rodada anterior. O ex-número 1 do mundo e atual quarto, recordista de títulos de Grand Slams (24), abriu 2 sets a 0. Mas o brasileiro, de 19 anos, virou e venceu por 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. Foi apenas a segunda vez, em mais de 200 partidas, que Nole levou uma virada após abrir tamanha vantagem. E o brasileiro se tornou o mais jovem algoz do rival em mais de 400 jogos de Slams.

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    Diante de Ruud, vice em 2022 e 2023 em Paris, João Fonseca não sofreu tanto, se impôs desde o início e venceu por 7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2. No gráfico abaixo, números da partida, que mostra que o tenista da Noruega fez mais aces (7 a 2), enquanto o brasileiro salvou mais break points (78% a 69%).

    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud (Reprodução)
    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud (Reprodução)

    Até a mais recente edição de Roland Garros, o brasileiro tinha como melhores resultados em Grand Slams a terceira rodada de Paris em 2025 e de Wimbledon, no mesmo ano. Depois do triunfo sobre Ruud, o número 1 do Brasil parou nas quartas de final, diante do tcheco Jakub Mensik.

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    João Fonseca celebra vitória contra Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
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