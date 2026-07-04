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Campeão do UFC fecha acordo de R$ 18,5 milhões com patrocinador

Contrato foi celebrado pelo empresário do lutador americano nas redes sociais

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 18:31
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Em frente ao banner de patrocinadores do UFC, Justin Gaethje leva o dedo indicador direito durante o evento de pesagem
Justin Gaethje em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Impulsionado pela vitória no UFC Casa Branca, Justin Gaethje conseguiu um acordo financeiro histórico para sua carreira. Segundo um empresário que trabalha com o atual campeão do peso-leve (até 70,3 kg), o novo contrato de patrocínio firmado pelo atleta está avaliado em US$ 3,6 milhões, o equivalente a cerca de R$ 18,5 milhões.

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    Em publicação feita nas redes sociais neste sábado (4), o agente egípcio Ali Abdelaziz comemorou a valorização imediata do lutador norte-americano com o evento inédito do último dia 14 de junho. Na ocasião, Gaethje derrotou o georgiano Ilia Topuria por nocaute técnico no quarto round e levou o cinturão na luta principal do UFC Freedom 250, realizado no jardim da residência presidencial dos Estados Unidos.

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    — Últimas notícias: acabo de fechar um contrato de patrocínio de US$ 3,6 milhões para Justin Gaethje, após sua vitória histórica no evento do UFC Casa Branca. O 'efeito Casa Branca' é real. Mais anúncios em breve — escreveu o empresário, dando a entender que novos acordos comerciais de The Highlight serão divulgados em breve.

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    • Aos 37 anos, Justin Gaethje cumpre suspensão médica de seis meses, aplicada pela organização de Dana White após o UFC Casa Branca. O americano evita falar em aposentadoria neste momento, mas não pretende voltar ao octógono nesta temporada.

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    Justin Gaethje virou campeão interino do UFC (Foto: Reprodução/X/UFC)

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    A espera está próxima do fim. Depois de quase cinco anos, os fãs de MMA poderão finalmente testemunhar o retorno de Conor McGregor. O irlandês será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no próximo sábado (11).

    McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

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