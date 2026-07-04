Campeão do UFC fecha acordo de R$ 18,5 milhões com patrocinador Contrato foi celebrado pelo empresário do lutador americano nas redes sociais

Impulsionado pela vitória no UFC Casa Branca, Justin Gaethje conseguiu um acordo financeiro histórico para sua carreira. Segundo um empresário que trabalha com o atual campeão do peso-leve (até 70,3 kg), o novo contrato de patrocínio firmado pelo atleta está avaliado em US$ 3,6 milhões, o equivalente a cerca de R$ 18,5 milhões.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em publicação feita nas redes sociais neste sábado (4), o agente egípcio Ali Abdelaziz comemorou a valorização imediata do lutador norte-americano com o evento inédito do último dia 14 de junho. Na ocasião, Gaethje derrotou o georgiano Ilia Topuria por nocaute técnico no quarto round e levou o cinturão na luta principal do UFC Freedom 250, realizado no jardim da residência presidencial dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

— Últimas notícias: acabo de fechar um contrato de patrocínio de US$ 3,6 milhões para Justin Gaethje, após sua vitória histórica no evento do UFC Casa Branca. O 'efeito Casa Branca' é real. Mais anúncios em breve — escreveu o empresário, dando a entender que novos acordos comerciais de The Highlight serão divulgados em breve.

Aos 37 anos, Justin Gaethje cumpre suspensão médica de seis meses, aplicada pela organização de Dana White após o UFC Casa Branca. O americano evita falar em aposentadoria neste momento, mas não pretende voltar ao octógono nesta temporada.

continua após a publicidade

Justin Gaethje virou campeão interino do UFC (Foto: Reprodução/X/UFC)

➡️ Campeão do UFC provoca McGregor antes de luta: 'Adoraria socá-lo na cara'

➡️ McGregor retorna ao UFC em revanche contra Max Holloway

Próxima luta do UFC terá retorno de McGregor

A espera está próxima do fim. Depois de quase cinco anos, os fãs de MMA poderão finalmente testemunhar o retorno de Conor McGregor. O irlandês será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no próximo sábado (11).

McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

continua após a publicidade

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 329

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.