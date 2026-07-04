Bortoleto disputa GP da Inglaterra de F1 com 'mistério' na Audi
Brasileiro enfrentou problemas na largada da corrida sprint
Gabriel Bortoleto, único representante do Brasil na Fórmula 1 2026, vai largar na 11ª posição na corrida principal do GP da Inglaterra, às 11h (de Brasília) deste domingo (5). Em etapa com corrida sprint, disputada neste sábado (4), o paulistano perdeu cinco posições logo no início e terminou apenas no 14º lugar.
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O começo de prova ruim foi marca também do desempenho de Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Audi. Desde sexta-feira (3), dia que marcou as primeiras atividades no circuito de Silverstone, os carros da equipe enfrentam dificuldades na dinâmica de largada. Para o brasileiro, o retrospecto recente da escuderia deixa a corrida deste domingo (5) com dificuldades de ser prevista.
— Eu acho que a gente está indo para amanhã como um mistério, sendo bem sincero. A gente ainda não fez uma largada boa esse final de semana. Por algum motivo a gente continua com as rodas destracionando. Acho que tem muito trabalho a ser feito hoje à noite, mas a gente vai dar o nosso melhor — disse Bortoleto ao UOL Esporte.
Na classificação, Bortoleto ficou a 32 milésimos de chegar ao Q3, mas viu Liam Lawson tomar a sua vaga. Assim, o paulistano largará em 11º no GP da Inglaterra. Foi nesta mesma posição que o piloto da Audi ficou nas últimas três etapas da elite do automobilismo mundial.
Veja o grid de largada do GP da Inglaterra
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:28.111
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:28.286
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:28.458
4
George Russell
Mercedes
1:28.481
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:28.746
6
Lando Norris
McLaren
1:28.877
7
Max Verstappen
Red Bull
1:28.893
8
Oscar Piastri
McLaren
1:29.032
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:29.305
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:29.716
11
Gabriel Bortoleto
Audi
1:29.461
12
Pierre Gasly
Alpine
1:30.063
13
Nico Hülkenberg
Audi
1:30.076
14
Oliver Bearman
Haas
1:30.501
15
Carlos Sainz
Williams
1:30.623
16
Alexander Albon
Williams
1:31.341
17
Esteban Ocon
Haas
1:30.680
18
Valtteri Bottas
Cadillac
1:31.227
19
Franco Colapinto
Alpine
1:31.321
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:31.451
21
Lance Stroll
Aston Martin
1:32.863
22
Fernando Alonso
Aston Martin
1:33.025
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