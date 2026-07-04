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Bortoleto disputa GP da Inglaterra de F1 com 'mistério' na Audi

Brasileiro enfrentou problemas na largada da corrida sprint

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 19:25
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto caminha nos boxes do GP da Inglaterra de F1
Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra de F1, em Silverstone (Foto: Peter Powell/ POOL/ AFP)

Gabriel Bortoleto, único representante do Brasil na Fórmula 1 2026, vai largar na 11ª posição na corrida principal do GP da Inglaterra, às 11h (de Brasília) deste domingo (5). Em etapa com corrida sprint, disputada neste sábado (4), o paulistano perdeu cinco posições logo no início e terminou apenas no 14º lugar.

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    O começo de prova ruim foi marca também do desempenho de Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Audi. Desde sexta-feira (3), dia que marcou as primeiras atividades no circuito de Silverstone, os carros da equipe enfrentam dificuldades na dinâmica de largada. Para o brasileiro, o retrospecto recente da escuderia deixa a corrida deste domingo (5) com dificuldades de ser prevista.

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    — Eu acho que a gente está indo para amanhã como um mistério, sendo bem sincero. A gente ainda não fez uma largada boa esse final de semana. Por algum motivo a gente continua com as rodas destracionando. Acho que tem muito trabalho a ser feito hoje à noite, mas a gente vai dar o nosso melhor — disse Bortoleto ao UOL Esporte.

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    Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra de F1, em Silverstone (Foto: Peter Powell/ POOL/ AFP)

    Na classificação, Bortoleto ficou a 32 milésimos de chegar ao Q3, mas viu Liam Lawson tomar a sua vaga. Assim, o paulistano largará em 11º no GP da Inglaterra. Foi nesta mesma posição que o piloto da Audi ficou nas últimas três etapas da elite do automobilismo mundial.

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    Veja o grid de largada do GP da Inglaterra

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:28.111

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:28.286

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:28.458

    4

    George Russell

    Mercedes

    1:28.481

    5

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:28.746

    6

    Lando Norris

    McLaren

    1:28.877

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:28.893

    8

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:29.032

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:29.305

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:29.716

    11

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:29.461

    12

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:30.063

    13

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:30.076

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    1:30.501

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    1:30.623

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:31.341

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    1:30.680

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:31.227

    19

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:31.321

    20

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:31.451

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:32.863

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:33.025

    +Aposte na posição de Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra de F1
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