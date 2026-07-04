Bortoleto disputa GP da Inglaterra de F1 com 'mistério' na Audi Brasileiro enfrentou problemas na largada da corrida sprint

Gabriel Bortoleto, único representante do Brasil na Fórmula 1 2026, vai largar na 11ª posição na corrida principal do GP da Inglaterra, às 11h (de Brasília) deste domingo (5). Em etapa com corrida sprint, disputada neste sábado (4), o paulistano perdeu cinco posições logo no início e terminou apenas no 14º lugar.

➡️ Verstappen desabafa sobre Red Bull no GP da Inglaterra de F1: 'Sem sentido em competir'

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O começo de prova ruim foi marca também do desempenho de Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Audi. Desde sexta-feira (3), dia que marcou as primeiras atividades no circuito de Silverstone, os carros da equipe enfrentam dificuldades na dinâmica de largada. Para o brasileiro, o retrospecto recente da escuderia deixa a corrida deste domingo (5) com dificuldades de ser prevista.

continua após a publicidade

— Eu acho que a gente está indo para amanhã como um mistério, sendo bem sincero. A gente ainda não fez uma largada boa esse final de semana. Por algum motivo a gente continua com as rodas destracionando. Acho que tem muito trabalho a ser feito hoje à noite, mas a gente vai dar o nosso melhor — disse Bortoleto ao UOL Esporte.

Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra de F1, em Silverstone (Foto: Peter Powell/ POOL/ AFP)

Na classificação, Bortoleto ficou a 32 milésimos de chegar ao Q3, mas viu Liam Lawson tomar a sua vaga. Assim, o paulistano largará em 11º no GP da Inglaterra. Foi nesta mesma posição que o piloto da Audi ficou nas últimas três etapas da elite do automobilismo mundial.

continua após a publicidade

Veja o grid de largada do GP da Inglaterra

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.111 2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.286 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.458 4 George Russell Mercedes 1:28.481 5 Isack Hadjar Red Bull 1:28.746 6 Lando Norris McLaren 1:28.877 7 Max Verstappen Red Bull 1:28.893 8 Oscar Piastri McLaren 1:29.032 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:29.305 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:29.716 11 Gabriel Bortoleto Audi 1:29.461 12 Pierre Gasly Alpine 1:30.063 13 Nico Hülkenberg Audi 1:30.076 14 Oliver Bearman Haas 1:30.501 15 Carlos Sainz Williams 1:30.623 16 Alexander Albon Williams 1:31.341 17 Esteban Ocon Haas 1:30.680 18 Valtteri Bottas Cadillac 1:31.227 19 Franco Colapinto Alpine 1:31.321 20 Sergio Pérez Cadillac 1:31.451 21 Lance Stroll Aston Martin 1:32.863 22 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.025

+Aposte na posição de Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra de F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.