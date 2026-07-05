Estrangeiros reagem à estatística negativa em Brasil x Noruega: 'Inacreditável'
O Brasil jamais venceu a Noruega
O Brasil irá enfrentar a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília). Além de classificar a Seleção para a próxima fase, uma vitória no jogo quebraria um tabu histórico, já que a Amarelinha nunca venceu os vikings. Nas redes sociais, os estrangeiros reagiram à estatística.
➡️ Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (5)?
Até agora, quatro jogos foram disputados, com duas vitórias norueguesas e dois empates. Um dos triunfos da Noruega, inclusive, foi na Copa de 1998, quando o Brasil foi vice campeão do Mundo, perdendo a final para a França de Zidane.
Veja o que os internautas estão dizendo:
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Tradução: Publicação: Noruega é o único time internacional que o Brasil nunca venceu.
Resposta: É realmente uma estatística inacreditável!
Tradução: Publicação: Noruega é o único time internacional que o Brasil nunca venceu.
Resposta: Tomara que isso mude esta noite. Haaland e Gabriel Magalhães vão à guerra como sempre. Vini vai correr muito e Odegaard vai puxar tomar as rédeas no meio campo. Que o melhor time vença.
Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.
Resposta: Isso significa que hoje eles finalmente vencem.
Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.
Resposta: Isso não significa nada, recordes são feitos para serem quebrados.
Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.
Resposta: Tem uma primeira vez para tudo. Vini vai ferver está noite.
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Quem para o Haaland?
Na internet, a maior esperança brasileira de parar o "Cometa Haaland" caiu sobre os braços do zagueiro Gabriel Magalhães. Ambos jogam na Inglaterra, o norueguês pelo Manchester City, enquanto o brasileiro atua pelo Arsenal.
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