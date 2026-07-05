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Estrangeiros reagem à estatística negativa em Brasil x Noruega: 'Inacreditável'

O Brasil jamais venceu a Noruega

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
05/07/2026 10:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026
Neymar no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O Brasil irá enfrentar a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília). Além de classificar a Seleção para a próxima fase, uma vitória no jogo quebraria um tabu histórico, já que a Amarelinha nunca venceu os vikings. Nas redes sociais, os estrangeiros reagiram à estatística.

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    Até agora, quatro jogos foram disputados, com duas vitórias norueguesas e dois empates. Um dos triunfos da Noruega, inclusive, foi na Copa de 1998, quando o Brasil foi vice campeão do Mundo, perdendo a final para a França de Zidane.

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    • Tradução: Publicação: Noruega é o único time internacional que o Brasil nunca venceu.

    Resposta: É realmente uma estatística inacreditável!

    Tradução: Publicação: Noruega é o único time internacional que o Brasil nunca venceu.

    Resposta: Tomara que isso mude esta noite. Haaland e Gabriel Magalhães vão à guerra como sempre. Vini vai correr muito e Odegaard vai puxar tomar as rédeas no meio campo. Que o melhor time vença.

    Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

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    Resposta: Isso significa que hoje eles finalmente vencem.

    Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

    Resposta: Isso não significa nada, recordes são feitos para serem quebrados.

    Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

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    Resposta: Tem uma primeira vez para tudo. Vini vai ferver está noite.

    Vini Jr. e Endrick se divertem durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Vini Jr. e Endrick se divertem durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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