Estrangeiros reagem à estatística negativa em Brasil x Noruega: 'Inacreditável' O Brasil jamais venceu a Noruega

O Brasil irá enfrentar a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília). Além de classificar a Seleção para a próxima fase, uma vitória no jogo quebraria um tabu histórico, já que a Amarelinha nunca venceu os vikings. Nas redes sociais, os estrangeiros reagiram à estatística.

➡️ Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (5)?

Até agora, quatro jogos foram disputados, com duas vitórias norueguesas e dois empates. Um dos triunfos da Noruega, inclusive, foi na Copa de 1998, quando o Brasil foi vice campeão do Mundo, perdendo a final para a França de Zidane.

continua após a publicidade

Veja o que os internautas estão dizendo:

Tradução: Publicação: Noruega é o único time internacional que o Brasil nunca venceu.

Resposta: É realmente uma estatística inacreditável!

Tradução: Publicação: Noruega é o único time internacional que o Brasil nunca venceu.

Resposta: Tomara que isso mude esta noite. Haaland e Gabriel Magalhães vão à guerra como sempre. Vini vai correr muito e Odegaard vai puxar tomar as rédeas no meio campo. Que o melhor time vença.

Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

continua após a publicidade

Resposta: Isso significa que hoje eles finalmente vencem.

Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

Resposta: Isso não significa nada, recordes são feitos para serem quebrados.

Tradção: Publicação: Fato curioso, o Brasil nunca venceu a Noruega. As nações se enfrentaram 4 vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

continua após a publicidade

Resposta: Tem uma primeira vez para tudo. Vini vai ferver está noite.

Vini Jr. e Endrick se divertem durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quem para o Haaland?

Na internet, a maior esperança brasileira de parar o "Cometa Haaland" caiu sobre os braços do zagueiro Gabriel Magalhães. Ambos jogam na Inglaterra, o norueguês pelo Manchester City, enquanto o brasileiro atua pelo Arsenal.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional