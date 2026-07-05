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Presidente da Conmebol critica a França na Copa do Mundo: 'Não vi'

Alejandro Domínguez opina sobre futebol dos atuais vice-campeões do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 11:33
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Alejandro Domínguez e Santiago Peña cantam hino do Paraguai ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa
Alejandro Domínguez e Santiago Peña cantam hino do Paraguai ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez criticou a atuação da França após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Copa do Mundo. Em entrevista aos meios de comunicação após o jogo, o cartola afirmou não entender o favoritismo dos europeus após a classificação às quartas de final.

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    - Hoje o Paraguai perdeu, mas não foi derrotado. Não vi a equipe fantástica que todos mencionavam. É uma boa equipe. Sem dúvidas. Mas não é o que todos dizem que é. Hoje os vi pedindo o fim do jogo e isso me surpreendeu.

    No confronto das oitavas de final, a França teve superioridade sobre o Paraguai, mas venceu por apenas um gol de diferença marcado após Mbappé converter uma cobrança de pênalti. No entanto, os europeus não apresentaram o futebol plástico que demonstraram nas partidas anteriores.

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    Nas quartas de final, a França encara o Marrocos em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo, na quinta-feira (9), às 18h (de Brasília). A equipe comandada por Didier Deschamps luta para chegar em sua 3ª final consecutiva no Mundial após ter sido campeã em 2018 e vice em 2022.

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