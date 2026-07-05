Presidente da Conmebol critica a França na Copa do Mundo: 'Não vi'
Alejandro Domínguez opina sobre futebol dos atuais vice-campeões do mundo
Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez criticou a atuação da França após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Copa do Mundo. Em entrevista aos meios de comunicação após o jogo, o cartola afirmou não entender o favoritismo dos europeus após a classificação às quartas de final.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Hoje o Paraguai perdeu, mas não foi derrotado. Não vi a equipe fantástica que todos mencionavam. É uma boa equipe. Sem dúvidas. Mas não é o que todos dizem que é. Hoje os vi pedindo o fim do jogo e isso me surpreendeu.
No confronto das oitavas de final, a França teve superioridade sobre o Paraguai, mas venceu por apenas um gol de diferença marcado após Mbappé converter uma cobrança de pênalti. No entanto, os europeus não apresentaram o futebol plástico que demonstraram nas partidas anteriores.
Nas quartas de final, a França encara o Marrocos em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo, na quinta-feira (9), às 18h (de Brasília). A equipe comandada por Didier Deschamps luta para chegar em sua 3ª final consecutiva no Mundial após ter sido campeã em 2018 e vice em 2022.
5 de julho: Brasil x Noruega remete a eliminação dolorosa da Seleção no passado
México e Inglaterra voltam a se enfrentar 60 anos após o único duelo em Copas
OPINIÃO: 'Naquele tempo, não confundíamos a coragem com patadas e jogo sujo'
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Mais Esportes
Brasil x Noruega: Campeão olímpico de inverno escolhe lado e revela torcida no confrontoHá 1 minuto
Fórmula 1
Etapa da F1 bane língua inglesa por jogo da Copa do MundoHá 46 minutos
Copa do Mundo 2026
Dupla de craques da Inglaterra vale o mesmo que todo o elenco do México: veja os valoresHá 46 minutos
Seleção Brasileira
Conheça a Noruega, próximo adversário do Brasil na Copa do MundoHá 53 minutos
Copa do Mundo 2026
Após brilhar na Copa, Vozinha abre portas para jogar no BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à estatística negativa em Brasil x Noruega: 'Inacreditável'Há 1 hora
Mais LANCE!