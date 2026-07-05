Pedro Gaseoso? México x Inglaterra chega à F1 de forma curiosa
Perfil do GP mexicano faz narração toda em espanhol e traduz nomes de pilotos
O clima de Copa do Mundo chegou no Grande Prêmio da Inglaterra neste domingo (5). Horas antes da corrida da F1, o mexicano Sergio Perez vestiu a camisa (literalmente) de seu país, que enfrenta a Inglaterra pelas oitavas de final da Copa do Mundo. No mesmo ritmo de rivalidade, a etapa do México baniu a língua inglesa de seu perfil nas redes sociais.
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A seriedade do GP do México foi tanta que publicaram um comunicado oficial. No post no X (antigo Twitter), o perfil destacou que a cobertura da corrida deste domingo (5) será feita completamente em espanhol, aderindo a uma campanha "Sem inglês". A brincadeira rendeu até mudanças nos nomes dos pilotos do grid.
— Após uma análise minuciosa da situação, decidimos que neste domingo nossa cobertura será inteiramente em espanhol. Agradecemos a sua atenção — escreveu.
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Tradução: "Somando-nos à iniciativa do "Sem inglês", nossa cobertura do Grande Prêmio da Inglaterra será realizada completamente em espanhol. Luis Hamilton, Jorge Russell, Carlos Leclerc, Pedro Gaseoso e nosso Sergio Pérez correm neste domingo às 8h00. Não perca!"
Representatividade no grid
A legenda "Em território inimigo" da conta oficial da Fórmula 1 representa bem a situação de Perez. Em sua entrada ao paddock em Silverstone, na Inglaterra, o piloto da Cadillac fez questão de vestir a camisa do México. E a certeza que fica é: depois da corrida, a partir das 21h (de Brasília), o foco do mexicano estará no futebol.
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Nona etapa do calendário da F1
A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:
DOMINGO, 5 DE JULNHO
🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)
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