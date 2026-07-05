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Pedro Gaseoso? México x Inglaterra chega à F1 de forma curiosa

Perfil do GP mexicano faz narração toda em espanhol e traduz nomes de pilotos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 10:48
Atualizado há 1 minutos
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Torcida da F1 no GP do México
Torcida da F1 no GP do México (Foto: Reprodução/Site Oficial)

O clima de Copa do Mundo chegou no Grande Prêmio da Inglaterra neste domingo (5). Horas antes da corrida da F1, o mexicano Sergio Perez vestiu a camisa (literalmente) de seu país, que enfrenta a Inglaterra pelas oitavas de final da Copa do Mundo. No mesmo ritmo de rivalidade, a etapa do México baniu a língua inglesa de seu perfil nas redes sociais.

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    A seriedade do GP do México foi tanta que publicaram um comunicado oficial. No post no X (antigo Twitter), o perfil destacou que a cobertura da corrida deste domingo (5) será feita completamente em espanhol, aderindo a uma campanha "Sem inglês". A brincadeira rendeu até mudanças nos nomes dos pilotos do grid.

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    — Após uma análise minuciosa da situação, decidimos que neste domingo nossa cobertura será inteiramente em espanhol. Agradecemos a sua atenção — escreveu.

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    • Tradução: "Somando-nos à iniciativa do "Sem inglês", nossa cobertura do Grande Prêmio da Inglaterra será realizada completamente em espanhol. Luis Hamilton, Jorge Russell, Carlos Leclerc, Pedro Gaseoso e nosso Sergio Pérez correm neste domingo às 8h00. Não perca!"

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    Representatividade no grid

    A legenda "Em território inimigo" da conta oficial da Fórmula 1 representa bem a situação de Perez. Em sua entrada ao paddock em Silverstone, na Inglaterra, o piloto da Cadillac fez questão de vestir a camisa do México. E a certeza que fica é: depois da corrida, a partir das 21h (de Brasília), o foco do mexicano estará no futebol.

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    Nona etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

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    DOMINGO, 5 DE JULNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

    +Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
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    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

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