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Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira a agenda

Equipe feminina disputa a terceira semana da competição a partir desta quarta-feira (8)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 19:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL
Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

Após a conclusão das duas primeiras etapas da Liga das Nações, o Brasil volta à ação para a disputa da terceira e última semana antes da fase final da competição. As mulheres jogam a partir desta quarta-feira (8), em Osaka (Japão), enquanto os compromissos da Seleção masculina têm início no dia 15 de julho, em Chicago (EUA).

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    As comandadas de Zé Roberto chegam à terceira etapa da VNL na segunda posição da tabela, atrás apenas dos Estados Unidos. A equipe terá Japão, Polônia, Tailândia e o próprio time estadunidense como adversários. Confira os dias e horários:

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    Seleção Brasileira feminina na terceira semana da VNL:

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    • Osaka, Japão

    1. Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

    Já a campanha dos atletas de Bernardinho na VNL é conturbada. A Seleção ocupa a nona posição e, no momento, está fora da fase final. O time busca recuperação na última oportunidade antes do mata-mata, enfrentando França, Estados Unidos, Polônia e China.

    Agenda da Seleção masculina na terceira etapa da VNL:

    Chicago, EUA

    1. França x Brasil - quarta-feira (15), às 18h
    2. Estados Unidos x Brasil - quinta-feira (16), às 22h
    3. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h
    4. China x Brasil - domingo (19), às 14h

    *Horários de Brasília

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    Cachopa levanta para Flávio em Brasil x Canadá pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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