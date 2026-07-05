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Pilotos da F1 recebem punição e perdem posição no grid em Silverstone

Pierre Gasly e Lance Stroll terão posições alteradas no grid do GP da Inglaterra

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 09:49
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Pierre-Gasly-Treino-GP-da-Arabia-Saudita
Pierre Gasly em ação no GP do Bahrein na F1 2025 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Os problemas começaram para Pierre Gasly e Lance Stroll antes mesmo da largada do GP da Inglaterra. Para a corrida deste domingo (5), os pilotos terão suas posições alteradas no grid da Fórmula 1 após punições aplicadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

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    O primeiro a ser penalizado foi Gasly, poucas horas após a classificação. Curiosamente, o francês recebeu a punição por atrapalhar justamente Stroll durante uma volta rápida no Q1. O piloto da Aston Martin precisou deixar o traçado ideal ao encontrar o rival em baixa velocidade na pista.

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    A Alpine comprovou que Gasly estava sem comunicação via rádio naquele momento e, por isso, não recebeu o aviso para liberar a passagem. Ainda assim, a FIA entendeu que a falha não exime o piloto da responsabilidade pelo incidente. Com isso, o francês recebeu uma punição de três posições no grid e caiu do 12º para o 15º lugar.

    Stroll, por sua vez, foi punido por mudanças realizadas pela Aston Martin após a classificação. A equipe substituiu dois componentes da unidade de potência, o que resultou em uma perda total de dez posições no grid. Como já largaria nas últimas colocações, o canadense passará a alinhar na última posição em Silverstone.

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    Grid de largada atualizada

    PosiçãoPilotoEquipe

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    4

    George Russell

    Mercedes

    5

    Isack Hadjar

    Red Bull

    6

    Lando Norris

    McLaren

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    8

    Oscar Piastri

    McLaren

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    11

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    12

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    Oliver Bearman

    Haas

    14

    Carlos Sainz

    Williams

    15

    Pierre Gasly

    Alpine

    16

    Alexander Albon

    Williams

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    19

    Franco Colapinto

    Alpine

    20

    Sergio Pérez

    Cadillac

    21

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    Nona etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana da F1 conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

    DOMINGO, 05 DE JULHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026
    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

    🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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