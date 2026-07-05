Pilotos da F1 recebem punição e perdem posição no grid em Silverstone
Pierre Gasly e Lance Stroll terão posições alteradas no grid do GP da Inglaterra
Os problemas começaram para Pierre Gasly e Lance Stroll antes mesmo da largada do GP da Inglaterra. Para a corrida deste domingo (5), os pilotos terão suas posições alteradas no grid da Fórmula 1 após punições aplicadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
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O primeiro a ser penalizado foi Gasly, poucas horas após a classificação. Curiosamente, o francês recebeu a punição por atrapalhar justamente Stroll durante uma volta rápida no Q1. O piloto da Aston Martin precisou deixar o traçado ideal ao encontrar o rival em baixa velocidade na pista.
A Alpine comprovou que Gasly estava sem comunicação via rádio naquele momento e, por isso, não recebeu o aviso para liberar a passagem. Ainda assim, a FIA entendeu que a falha não exime o piloto da responsabilidade pelo incidente. Com isso, o francês recebeu uma punição de três posições no grid e caiu do 12º para o 15º lugar.
Stroll, por sua vez, foi punido por mudanças realizadas pela Aston Martin após a classificação. A equipe substituiu dois componentes da unidade de potência, o que resultou em uma perda total de dez posições no grid. Como já largaria nas últimas colocações, o canadense passará a alinhar na última posição em Silverstone.
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Grid de largada atualizada
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Kimi Antonelli
Mercedes
2
Charles Leclerc
Ferrari
3
Lewis Hamilton
Ferrari
4
George Russell
Mercedes
5
Isack Hadjar
Red Bull
6
Lando Norris
McLaren
7
Max Verstappen
Red Bull
8
Oscar Piastri
McLaren
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
10
Liam Lawson
Racing Bulls
11
Gabriel Bortoleto
Audi
12
Nico Hülkenberg
Audi
13
Oliver Bearman
Haas
14
Carlos Sainz
Williams
15
Pierre Gasly
Alpine
16
Alexander Albon
Williams
17
Esteban Ocon
Haas
18
Valtteri Bottas
Cadillac
19
Franco Colapinto
Alpine
20
Sergio Pérez
Cadillac
21
Fernando Alonso
Aston Martin
22
Lance Stroll
Aston Martin
Nona etapa do calendário da F1
A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana da F1 conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:
DOMINGO, 05 DE JULHO
🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)
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