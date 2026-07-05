Conheça a Noruega, próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo Entre fiordes e auroras boreais: descubra os encantos da Noruega

A Noruega irá enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o país nórdico é conhecido não só pelo seu artilheiro Erling Braut Haaland ou pela sua história viking: os noruegueses consolidam-se no cenário global pelas suas paisagens arrebatadoras e pelo seu modelo de bem-estar social.

Multicultural e etnicamente diverso, o país ostenta uma democracia moderna em que o elevado padrão de vida caminha lado a lado com um sistema educacional de excelência. Pautada pela igualdade de direitos de gênero, a estrutura estatal assegura acesso pleno à saúde, educação e assistência financeira aos cidadãos.

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A capital da Noruega é Oslo, uma cidade milenar fundada por volta do ano 1000 d.C. e já teve seu nome mudado algumas vezes. Após um incêndio devastador em 1624, Oslo foi transferida de local pelo rei Christian IV e rebatizada como Christiania. A grafia mudou para Kristiania em 1877 e, finalmente, em 1925, a cidade recuperou o seu nome original.

Embora as transformações arquitetônicas ao longo dos séculos tenham apagado parte do traçado antigo, bairros históricos preservados ainda contam as memórias do passado, junto com monumentos e museus. Espaços como o Museu dos Barcos Vikings, Kon-Tiki Museum e o Parque Vigeland são algumas das "paradas obrigatórias" de quem visita o local.

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Quatrocentos quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, a cidade de Tromsø combina uma história de 11 mil anos com paisagens de fiordes gelados e montanhas cobertas de neve. O destino agrada tanto a quem busca roteiros culturais, com visitas ao Museu de Tromsø e ao Museu Polar, quanto a quem prefere aventuras como trilhas alpinas e a observação de baleias que cercam a região no mês de outubro.

Ao cair da noite, o grande atrativo torna-se a caçada à aurora boreal. O espetáculo natural pode ser apreciado de forma ainda mais exclusiva por meio de agências de turismo personalizado, em passeios a bordo de embarcações que revelam as luzes do norte refletidas nas águas escuras da baía de Tromsø.

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Na cidade de Bergen, situada na costa oeste e que remonta à era viking, é possível ter uma das melhores visões dos fiordes noruegueses, característica icônica da paisagem do país. Esses fiordes são vales profundos e estreitos com água salgada, cercados por altas montanhas e falésias, e foram formados durante a última Era Glacial. À medida que o gelo recuou, o nível do mar subiu, preenchendo os vales e criando os fiordes.

Vilarejo norueguês em uma região de fiordes, golfos estreitos entre montanhas altas (Foto: Luciana Benatti/Folhapress)

Como líder global em ecoturismo, a Noruega implementou uma estratégia rigorosa para reduzir o seu impacto ambiental no turismo em até 50% até 2030. A aposta combina o incentivo a viagens de comboio a partir de Oslo; a promoção de road trips ecológicas com veículos elétricos; uma rede de hotéis com o selo ecológico Green Hotels; restaurantes focados na redução do desperdício alimentar e em menus vegetarianos; e a substituição de barcos tradicionais por navios híbridos ou elétricos e silenciosos para a observação de baleias e passeios nos fiordes.

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A gastronomia da Noruega traduz a sua forte ligação ao mar e à terra por meio de uma experiência culinária única, em que o mundialmente famoso salmão norueguês lidera um menu rico em frutos do mar, como bacalhau, camarões e vieiras. Nos meses mais frios, o aconchego chega à mesa na forma de sopas e ensopados tradicionais, como a fiskesuppe (sopa de peixe) e o lapskaus (ensopado de carne e batata), dividindo o protagonismo com carnes exóticas de caça, como o finnbiff (guisado de rena) e o alce. Para encerrar as refeições, a doçaria local conquista os turistas com clássicos como o riskrem (arroz-doce), o lefse (um pão fino e doce com manteiga e açúcar) e o bløtkake (bolo de morango e creme).

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Haaland segurando um peixe nativo da Noruega (Foto: Reprodução / Norwegian Seafood Council)

Brasil x Noruega na Copa: data, horário e onde assistir

Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu vaga na próxima fase. O confronto será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Nos jornais noruegueses, a confiança se mistura com a valorização histórica. O Verdens Gang convocou a torcida para o duelo em Nova York e classificou a partida simplesmente como "o maior jogo da história do futebol masculino do país", apontando que o Brasil chega pressionado por oscilações recentes. O Dagbladet relembrou o confronto da Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos. Para eles, o jogo pode representar uma verdadeira "mudança de trono" no futebol mundial.

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Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). Quem vencer avança às quartas de final da competição.

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Brasil x Noruega

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