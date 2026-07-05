logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

McGregor ou Holloway? José Aldo aponta favorito no UFC 329

Combate está marcado para o dia 11 de julho, em Las Vegas

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/07/2026 11:11
Favorite o Lance! no Google
Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

O aguardado duelo entre Conor McGregor e Max Holloway, no UFC 329, em Las Vegas, vem agitando o mundo das lutas. Velho conhecido dos dois lutadores, o brasileiro José Aldo fez uma análise do evento e projetou quem considera ser o favorito a sair como vencedor.

  • Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway

    Holloway faz pedido a McGregor antes do UFC 329: ‘Apenas apareça’

    Lutas
    Há 19 horas
  • Borrachinha sem blusa forçando os braços com os bíceps à mostra

    Borrachinha culpa UFC por falta de luta: ‘Eles não querem’

    Lutas
    Há 2 dias
  • Jon Jones quer Alex Poatan no UFC Casa Branca (Foto: Jeff Bottari/UFC)

    Jon Jones crava erro de Alex Poatan no UFC Casa Branca

    Lutas
    Há 3 dias

    • ➡️Campeão do UFC fecha acordo de R$ 18,5 milhões com patrocinador

    ➡️McGregor explica nova postura no UFC: 'Impulso de ego'

    Ao longo de sua carreira no Ultimate, José Aldo lutou uma vez contra McGregor e enfrentou Holloway em duas ocasiões. Durante entrevista ao site "Covers", ele disse que o havaiano, ativo na divisão dos meio-médios (77 kg), deve levar vantagem no combate, mas não descontou um nocaute por parte do irlandês.

    continua após a publicidade

    — Para mim, é uma luta bem competitiva. McGregor pode ser o azarão, mas, sinceramente, acho que ele tem mais chance de vencer o Max hoje do que ele tinha de vencer o Khabib na época. O favorito é o Max Holloway. Não porque ele é muito superior, mas porque ele ainda está ativo, lutando com frequência, com performances fortes e competitivas - projetou.

  • Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)

    Torcedores ficam com medo de Klopp, que deve assumir a Alemanha: 'Lascou'

    Fora de Campo
    Há 17 minutos
  • Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos às semifinais da Copa Africana de Nações

    Craque de Marrocos recebe camisa do Flamengo, posa para foto e afirma gostar do Brasil

    Fora de Campo
    Há 26 minutos
  • Torcida da F1 no GP do México

    Etapa da F1 bane língua inglesa por jogo da Copa do Mundo

    Fórmula 1
    Há 26 minutos

    • McGregor retorna ao UFC após cinco anos

    McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

    continua após a publicidade

    — Conor é uma incógnita. Não o vemos lutar há muito tempo. Por isso coloco o Max um passo à frente. Mas isso não significa que o Conor não pode ir até lá e nocauteá-lo. Isso pode acontecer. E não seria uma tragédia para o Max, porque o Conor ainda é um striker de elite - concluiu José Aldo.

    Conor McGregor em ação no UFC
    Conor McGregor volta à ação no UFC 329 (Foto: Reprodução)

    🥊 Aposte nos vencedores do UFC 329
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Em frente ao banner de patrocinadores do UFC, Justin Gaethje leva o dedo indicador direito durante o evento de pesagem

    Lutas

    Campeão do UFC fecha acordo de R$ 18,5 milhões com patrocinador

    Há 16 horas
    Conor McGregor em ação no UFC

    Lutas

    McGregor explica nova postura no UFC: 'Impulso de ego'

    Há 19 horas
    Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway

    Lutas

    Holloway faz pedido a McGregor antes do UFC 329: 'Apenas apareça'

    Há 1 dia
    Borrachinha sem blusa forçando os braços com os bíceps à mostra

    Lutas

    Borrachinha culpa UFC por falta de luta: 'Eles não querem'

    Há 2 dias
    Jon Jones quer Alex Poatan no UFC Casa Branca (Foto: Jeff Bottari/UFC)

    Lutas

    Jon Jones crava erro de Alex Poatan no UFC Casa Branca

    Há 3 dias
    O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

    Lutas

    Campeão do UFC revela por que McGregor 'fugiu' de Charles do Bronx

    Há 3 dias
    Mais LANCE!
    Colagem com duas fotos: à esquerda, Justin Gaethje segura o cinturão de campeão do UFC; à direita, Conor McGregor encara a câmera e mostra os punhos

    Campeão do UFC provoca McGregor antes de luta: 'Adoraria socá-lo na cara'

    Conor McGregor foi campeão do peso pena e leve do UFC (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

    Próximo evento do UFC terá retorno de Conor McGregor após 5 anos

    Alex Poatan abraça Tracy Cortez, que segura duas velas nas mãos

    Poatan abre o jogo sobre término com lutadora do UFC: 'Não concordei'

    Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

    Campeão do UFC apoia causa de Alex Poatan contra arbitragem do UFC

    Herb Dean levanta o braço de Shara Magomedov no UFC Baku

    Poatan critica árbitro após novo erro contra brasileiro: 'Covarde'

    Herb Dean separa Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor no UFC 229

    Após caso com Poatan, árbitro comete novo erro contra brasileiro no UFC

    Rafael Fiziev grita em comemoração de vitória no UFC Baku

    Após vitória no UFC Baku, Fiziev desafia Charles do Bronx: 'Quero o BMF'

    Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

    Estrangeiros reagem ao nocaute de brasileiro no UFC Baku: 'Pode ser problema'

    O brasileiro Michel Pereira, durante a pesagem para o UFC Baku

    UFC Baku tem campanha equilibrada do Brasil; veja resultados

    A encarada do russo Shara Magomedov e do brasileiro Michel Pereira antes do UFC Baku

    Russo agarra pescoço de brasileiro durante encarada do UFC Baku

    Bia Mesquita volta ao octógono do UFC em março (Foto: Reprodução Instagram UFC)

    Destaques do Brasil sobem em ranking do peso-galo no UFC

    Alex Poatan lutará no UFC 320 (Foto: Reprodução UFC)

    Brasileiro detona físico de Alex Poatan nos pesados: 'Subiu gordo'

    Dustin Poirier foi campeão interino dos pesos-leves do UFC

    Ex-campeão do UFC desabafa após prisão por embriaguez pública