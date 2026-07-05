McGregor ou Holloway? José Aldo aponta favorito no UFC 329 Combate está marcado para o dia 11 de julho, em Las Vegas

O aguardado duelo entre Conor McGregor e Max Holloway, no UFC 329, em Las Vegas, vem agitando o mundo das lutas. Velho conhecido dos dois lutadores, o brasileiro José Aldo fez uma análise do evento e projetou quem considera ser o favorito a sair como vencedor.

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Ao longo de sua carreira no Ultimate, José Aldo lutou uma vez contra McGregor e enfrentou Holloway em duas ocasiões. Durante entrevista ao site "Covers", ele disse que o havaiano, ativo na divisão dos meio-médios (77 kg), deve levar vantagem no combate, mas não descontou um nocaute por parte do irlandês.

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— Para mim, é uma luta bem competitiva. McGregor pode ser o azarão, mas, sinceramente, acho que ele tem mais chance de vencer o Max hoje do que ele tinha de vencer o Khabib na época. O favorito é o Max Holloway. Não porque ele é muito superior, mas porque ele ainda está ativo, lutando com frequência, com performances fortes e competitivas - projetou.

McGregor retorna ao UFC após cinco anos

McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

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— Conor é uma incógnita. Não o vemos lutar há muito tempo. Por isso coloco o Max um passo à frente. Mas isso não significa que o Conor não pode ir até lá e nocauteá-lo. Isso pode acontecer. E não seria uma tragédia para o Max, porque o Conor ainda é um striker de elite - concluiu José Aldo.

Conor McGregor volta à ação no UFC 329 (Foto: Reprodução)

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