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México aposta em invencibilidade no Azteca em Copas para avançar às quartas

Com apenas duas derrotas em 89 jogos no estádio, mexicanos recebem os ingleses nas oitavas

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 11:38
Atualizado há 1 minutos
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México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Fotos: ALFREDO ESTRELLA / AFP e ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O Estádio Azteca é um dos principais trunfos do México na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Invicto no local em partidas de Mundial, o El Tri recebe a Inglaterra neste domingo, às 21h (de Brasília), tentando ampliar um retrospecto histórico diante de sua torcida.

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    As únicas quedas mexicanas no Azteca

    Em toda a história, o México tem apenas duas derrotas em 89 partidas disputadas no Azteca (em jogos oficiais), além de 70 vitórias e 17 empates, somando um retrospecto de 85% de aproveitamento. O último dos dois reveses no icônico estádio foi há 13 anos, contra Honduras, pelas eliminatórias da Copa no Brasil. Na época, os mexicanos abriram o placar do jogo com Peralta, mas sofreram a virada hondurenha com gols de Begston e Costly

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    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo
    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)
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    • Porém, a derrota mais emblemática ocorreu em 2001, diante da Costa Rica, pelas Eliminatórias da Concacaf. Na ocasião, a seleção mexicana nunca havia sido superada em casa em partidas válidas pelas Eliminatórias. Os costarriquenhos, porém, quebraram a escrita ao vencerem por 2 a 1. No dia seguinte, o jornal La Nación eternizou o resultado ao destacar em sua manchete o termo "Aztecazo". Até aquele confronto, os mexicanos jamais haviam perdido em casa em jogos de Eliminatórias.

    Em Copa do Mundo, o retrospecto é quase impecável no Azteca. São nove partidas dentro do estádio na história da competição, tendo sete vitórias, dois empates, com 16 gols marcados e apenas dois sofridos.

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    Confira os jogos do México no Azteca em Copas do Mundo

    • México 0 x 0 União Soviética - fase de grupos da Copa de 1970
    • México 4 x 0 El Salvador - fase de grupos da Copa de 1970
    • México 1 x 0 Bélgica - fase de grupos da Copa de 1970
    • México 2 x 1 Bélgica - fase de grupos da Copa de 1986
    • México 1 x 1 Paraguai - fase de grupos da Copa de 1986
    • México 1 x 0 Iraque - fase de grupos da Copa de 1986
    • México 2 x 0 Bulgária - oitavas de final da Copa de 1986
    • México 2 x 0 África do Sul - fase de grupos da Copa de 2026
    • México 3 x 0 República Tcheca - fase de grupos da Copa de 2026

    Eliminação inglesa em 86

    Além do desafio imposto pela seleção mexicana, a Inglaterra também terá de lidar com lembranças amargas no Estádio Azteca. A última vez que os ingleses atuaram no palco foi na Copa do Mundo de 1986, quando foram eliminados pela Argentina nas quartas de final em uma partida eternizada pelos dois gols de Diego Maradona. O primeiro ficou conhecido como "La Mano de Dios", enquanto o segundo entrou para a história como o "Gol do Século", após o craque argentino arrancar do campo de defesa e superar a marcação inglesa antes de balançar as redes. 

    Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986
    "Mão de Deus": Maradona fez gol polêmico nas quartas da Copa do Mundo de 1986, no estádio Azteca (Foto: AFP PHOTO / STAFF)

    Cenários em classificações e possível encontro com o Brasil

    Com uma classificação mexicana, o país co-anfitrião iguala suas melhores campanhas em Copas, em 1970 e em 1986, curiosamente nas outras duas edições em que também sediou a competição. Já uma vitória europeia fará com que os ingleses retornem às quartas de final pela segunda edição consecutiva. Em 2002, no Catar, acabaram eliminados para a vice-campeã França.

    Quem vencer desse confronto, que acontece neste domingo, às 21h (de Brasília), no México, será o adversário do Brasil, se superar a Noruega também neste domingo.

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