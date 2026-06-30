Noruega é o único país europeu que o Brasil nunca venceu; veja retrospecto Seleção Brasileira enfrentará o único país europeu que nunca conseguiu vencer

O próximo desafio da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 está oficialmente definido. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), com gols de Antonio Nusa e Haaland, e carimbou o passaporte para enfrentar o Brasil nas oitavas de final. O duelo decisivo acontece no próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília).

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Haaland comemora gol que classificou a Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Mais do que a vaga nas quartas de final, a partida colocará à prova um dos tabus mais incômodos e curiosos do futebol mundial: o Brasil nunca venceu a Noruega na história.

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A única seleção europeia invicta contra o Brasil

Em toda a história do futebol masculino profissional, as duas seleções se enfrentaram quatro vezes. O saldo é totalmente favorável aos escandinavos, com duas vitórias da Noruega e dois empates. O Brasil marcou cinco gols nesses confrontos e sofreu oito.

Antonio Nusa festeja gol pela Noruega; atacante utiliza a velocidade e os dribles como principais armas em campo (Foto: Paul Ellis / AFP)

O encontro mais famoso aconteceu justamente na única vez em que se mediram por uma Copa do Mundo, em 1998, na França. Já classificada, a Seleção Brasileira saiu na frente com gol de Bebeto, mas cedeu a virada por 2 a 1 nos minutos finais da fase de grupos, com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal.

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O raio-X do confronto contra a Noruega:

1988 (Amistoso): Noruega 1 x 1 Brasil (gol brasileiro de Romário) 1997 (Amistoso): Noruega 4 x 2 Brasil (gols brasileiros de Djalminha e Romário) 1998 (Copa do Mundo): Brasil 1 x 2 Noruega (gol brasileiro de Bebeto) 2006 (Amistoso): Noruega 1 x 1 Brasil (gol brasileiro de Daniel Carvalho)

Agora, com o time comandado por Carlo Ancelotti embalado após a virada heroica sobre o Japão, o Brasil terá a grande chance de quebrar esse fantasma histórico e seguir vivo na busca pelo hexacampeonato mundial.

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