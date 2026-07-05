5 de julho: Brasil x Noruega remete a eliminação dolorosa da Seleção no passado Confronto das oitavas de final acontece em data que remete a uma eliminação marcante

O duelo entre Brasil e Noruega coloca a Seleção novamente em campo em uma data que carrega forte simbolismo histórico: 5 de julho. Esta será apenas a quarta vez que o Brasil atua neste dia, sendo a segunda em uma Copa do Mundo, e justamente a mais lembrada por um episódio doloroso que marcou gerações.

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1982: a eliminação que ficou na memória do futebol brasileiro

O registro mais emblemático de um 5 de julho aconteceu no Mundial de 1982, na Espanha. Em Barcelona, no estádio Sarriá, a Seleção Brasileira viveu uma das derrotas mais marcantes de sua história ao ser superada pela Itália por 3 a 2, em confronto decisivo da segunda fase.

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A equipe comandada por Telê Santana, que contava com nomes históricos como Zico, Sócrates e Falcão, entrou em campo com a vantagem do empate para avançar às semifinais, após ter vencido a Argentina por 3 a 1 na rodada anterior.

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No entanto, o cenário se complicou diante da atuação decisiva de Paolo Rossi, autor dos três gols italianos. O Brasil chegou a buscar reação duas vezes, empatando em 1 a 1 e depois em 2 a 2, mas acabou sofrendo o gol derradeiro após uma cobrança de escanteio, selando a eliminação da equipe.

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O resultado ficou marcado como o fim de uma das gerações mais lembradas do futebol brasileiro, que encantou o mundo, mas deixou o torneio antes da fase decisiva.

Vitórias do Brasil em outras duas oportunidades

Apesar do peso histórico de 1982, os outros dois jogos do Brasil em 5 de julho tiveram desfechos positivos. Em 1972, pela Minicopa, a Seleção venceu a Escócia por 1 a 0, com gol de Jairzinho, em partida disputada no Brasil.

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Já em 2021, pela Copa América, o Brasil voltou a atuar na mesma data e venceu o Peru pelo mesmo placar, com gol de Lucas Paquetá.

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RIO DE JANEIRO, RJ - 05.07.2021: BRASIL X PERU SEMIFINAL COPA AMéRICA - Neymar durante Brasil x Peru, partida válida pelas semifinal da Copa América 2021, realizada no Estádio Nilton Santos, localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, nesta segunda-feira (05). (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2089596

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