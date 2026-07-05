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Após brilhar na Copa, Vozinha abre portas para jogar no Brasil

Goleiro de Cabo Verde destaca carinho do Brasil

PorJoanna ColaçoThiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 10:08
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Vozinha no aquecimento para Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo
Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Um dos grandes nomes da surpreendente campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha deixou o futuro em aberto após a eliminação da seleção. Livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal, o veterano afirmou que vê com bons olhos uma oportunidade de atuar no futebol brasileiro.

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    • Aos 40 anos, o arqueiro revelou que surgiram especulações durante o Mundial, mas ressaltou que sua prioridade era representar a seleção cabo-verdiana:

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    — Meu foco era totalmente a Copa do Mundo e a seleção. Existem rumores, mas nada concreto. Estou aberto a qualquer possibilidade. Jogar no Brasil seria muito bom pelo carinho que tenho recebido do povo brasileiro. Vamos ver o que acontece. Como profissional, vou avaliar a melhor oportunidade.

    Campanha histórica de Cabo Verde

    Mesmo sem avançar às oitavas de final, Cabo Verde encerrou sua participação deixando uma imagem positiva. A equipe enfrentou a Argentina em um duelo equilibrado, decidido apenas na prorrogação, e acabou derrotada por 3 a 2.

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    • Vozinha foi novamente um dos destaques da partida, realizando importantes defesas e dificultando a atuação do ataque argentino. Após o confronto, o goleiro lamentou o resultado, mas destacou o desempenho da equipe diante da atual campeã do mundo:

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    — Estamos tristes porque acreditamos que fizemos o suficiente para vencer. O terceiro gol deles saiu em uma bola parada, mas temos muito orgulho da nossa caminhada. Jogamos de igual para igual contra a Argentina e criamos chances para ganhar. Claro que queríamos continuar na competição, mas saímos de cabeça erguida.

    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

    Jogo emocionante até os minutos finais

    A Argentina abriu o placar com Lionel Messi, que alcançou seu 20º gol em Copas do Mundo. Ainda no segundo tempo, Deroy Duarte deixou tudo igual e levou a decisão para a prorrogação.

    No tempo extra, Lisandro Martínez voltou a colocar os argentinos em vantagem. Cabo Verde respondeu rapidamente com um belo gol de Sidny Cabral, mas a classificação da Albiceleste veio nos minutos finais, quando Romero disputou uma bola aérea e Diney Borges acabou marcando contra.

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    Mesmo após a eliminação, Vozinha fez questão de elogiar a seleção argentina e, principalmente, Lionel Messi.

    — Temos muito respeito pelo Messi e por todos os jogadores da Argentina. Sabíamos da qualidade deles, mas entramos em campo pensando no nosso trabalho. Infelizmente não conseguimos vencer, mas espero que essa geração de Cabo Verde continue fazendo história.

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