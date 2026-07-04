Atuação de Gustavo Gómez contra a França repercute no exterior: 'Tem que ser'
Zagueiro foi eliminado da Copa do Mundo neste sábado (4)
Gustavo Gómez, do Palmeiras, teve atuação muito comentada no exterior depois da partida entre Paraguai e França, na noite deste sábado (4). Com gol de Mbappé, os franceses avançaram para as quartas de final da Copa do Mundo.
Apesar da derrota, o time paraguaio como um todo foi bastante elogiado fora do Brasil. Com bravura, a seleção sul-americana se defendeu e ofereceu poucos espaços para a França. Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi um dos destaques.
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Nas redes sociais, torcedores paraguaios se declararam ao defensor do Alviverde depois da participação na Copa do Mundo 2026. A expectativa era de uma campanha pior, e o zagueiro foi visto como fundamental para o sucesso. Veja os comentários com tradução abaixo:
Veja comentários sobre Gustavo Gómez, do Palmeiras
Tradução sobre o capitão do Palmeiras: Eu te amo, Gustavo, meu capitão carajo, uma muralha todo o mundial, mundialazo você fez, nunca mais ninguém pode te dizer que você não é o que é no seu clube
Tradução sobre o zagueiro do Palmeiras: Gustavo Gómez quando se aposentar tem que ser o técnico do Paraguai. Já deve estar esperando esse papel por ele.
Tradução sobre o experiente defensor: Gustavo Gómez, eu te amooooooo, você fez seus companheiros voltarem a sentir o que é amar a Albirroja 🥹 acho que o que mais merecia que isso aconteça, mas ainda há caminho pela frente.
Tradução sobre o zagueiro experiente: GIL MARINGÁ MONUMENTAL. Gustavo Gómez um grande capitão. Galarza jogador de seleção. Cubas um todo terreno. Mauricio crack. Enciso crack.
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