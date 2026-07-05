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Djokovic e Sinner em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (05/07)

Veja as partidas televisionadas do terceiro Grand Slam do ano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 10:17
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Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Apesar da eliminação de João Fonseca, a disputa continua a todo vapor em Wimbledon neste domingo (5). Os destaques vão para Novak Djokovic (5º do mundo) e Jannik Sinner (1º), que enfrentam o russo Roman Safiullin e o japonês Shintaro Mochizuki, respectivamente. A programação do dia conta ainda com outros dois jogos na chave simples masculina.

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    Confira os jogos de hoje e horários (domingo, 5 de julho de 2026):

    09h30 - Roman Safiullin (RUS) x Novak Djokovic (SER)
    09h40 - Hubert Hurkacz (POL) x Jan-Lennard Struff (ALE)
    10h10 - Félix Auger-Aliassime (CAN) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
    12h20 - Jannik Sinner (ITA) x Shintaro Mochizuki (JAP)

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    • A chave simples masculina do terceiro Grand Slam pode ser acompanhada por três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).

    ➡️ Brasil 3 x 1 Noruega: João Fonseca e uma vitória marcante em 2026

    João Fonseca cai na terceira rodada

    Depois de dois jogos sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira (3), na terceira rodada de Wimbledon. O número 1 do Brasil foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin, por 3 sets a 0, com um triplo 6/3.

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    Com o revés, João se despede na terceira rodada de Londres, como em 2025. Na ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.

    João Fonseca bate de direita na estreia de Wimbledon contra o espanhol Agut
    João Fonseca bate de direita na estreia de Wimbledon contra o espanhol Roberto Bautista Agut (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

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