Djokovic e Sinner em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (05/07) Veja as partidas televisionadas do terceiro Grand Slam do ano

Apesar da eliminação de João Fonseca, a disputa continua a todo vapor em Wimbledon neste domingo (5). Os destaques vão para Novak Djokovic (5º do mundo) e Jannik Sinner (1º), que enfrentam o russo Roman Safiullin e o japonês Shintaro Mochizuki, respectivamente. A programação do dia conta ainda com outros dois jogos na chave simples masculina.

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Confira os jogos de hoje e horários (domingo, 5 de julho de 2026):

09h30 - Roman Safiullin (RUS) x Novak Djokovic (SER)

09h40 - Hubert Hurkacz (POL) x Jan-Lennard Struff (ALE)

10h10 - Félix Auger-Aliassime (CAN) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

12h20 - Jannik Sinner (ITA) x Shintaro Mochizuki (JAP)

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Onde assistir ao Grand Slam

A chave simples masculina do terceiro Grand Slam pode ser acompanhada por três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).

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João Fonseca cai na terceira rodada

Depois de dois jogos sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira (3), na terceira rodada de Wimbledon. O número 1 do Brasil foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin, por 3 sets a 0, com um triplo 6/3.

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Com o revés, João se despede na terceira rodada de Londres, como em 2025. Na ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.

João Fonseca bate de direita na estreia de Wimbledon contra o espanhol Roberto Bautista Agut (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

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