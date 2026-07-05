Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste domingo (5)
Programação do GP da Inglaterra se encerra neste domingo (5)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (5) às atividades do GP da Inglaterra, que acontece no tradicional Circuito de Silverstone. A programação começa às 11h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a nona etapa da temporada.
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Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (5/07):
DOMINGO, 14 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
*Horários de Brasília
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Confira o grid de largada da corrida
Kimi Antonelli confirmou, mais uma vez, a boa fase e garantiu a pole position para a corrida do GP da Inglaterra. O piloto da Mercedes cravou 1min28s111 na volta decisiva do Q3 e superou por pouco Charles Leclerc, segundo colocado. Lewis Hamilton fechou o Top 3, enquanto Bortoleto larga na 11ª posição.
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Classificação completa:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:28.111
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:28.286
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:28.458
4
George Russell
Mercedes
1:28.481
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:28.746
6
Lando Norris
McLaren
1:28.877
7
Max Verstappen
Red Bull
1:28.893
8
Oscar Piastri
McLaren
1:29.032
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:29.305
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:29.716
11
Gabriel Bortoleto
Audi
1:29.461
12
Pierre Gasly
Alpine
1:30.063
13
Nico Hülkenberg
Audi
1:30.076
14
Oliver Bearman
Haas
1:30.501
15
Carlos Sainz
Williams
1:30.623
16
Alexander Albon
Williams
1:31.341
17
Esteban Ocon
Haas
1:30.680
18
Valtteri Bottas
Cadillac
1:31.227
19
Franco Colapinto
Alpine
1:31.321
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:31.451
21
Lance Stroll
Aston Martin
1:32.863
22
Fernando Alonso
Aston Martin
1:33.025
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