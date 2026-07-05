logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste domingo (5)

Programação do GP da Inglaterra se encerra neste domingo (5)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026
Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste domingo (5) às atividades do GP da Inglaterra, que acontece no tradicional Circuito de Silverstone. A programação começa às 11h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a nona etapa da temporada.

  • Kimi Antonelli comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

    GP da Inglaterra: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

    Fórmula 1
    Há 16 horas
  • Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

    Gabriel Bortoleto cobra a Audi na F1 2026: ‘É um sofrimento’

    Fórmula 1
    Há 20 horas
  • Lewis Hamilton (centro), George Russell (à esquerda), Lando Norris (à direita) no pódio após o GP de Barcelona na Fórmula 1 (Foto: Lluis Gene / AFP)

    Lewis Hamilton segue na F1 até oitavo título: ‘Não vou parar até chegar’

    Fórmula 1
    Há 21 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (5/07):

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

    *Horários de Brasília

  • Grupo da Seleção Brasileira comemorando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

    Brasil x Noruega: diferenças e semelhanças entre os rivais na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 9 horas
  • Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Sem medo de remada viking! Antes da Copa do Mundo, Brasil 'roubou' ouro da Noruega

    Mais Esportes
    Há 15 horas
  • Erling Haaland e Isabel Haugseng estão juntos desde 2021

    Quem é Isabel Johansen, namorada e mãe do primeiro filho de Haaland?

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
    • O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra
    Lewis Hamilton no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

    Confira o grid de largada da corrida

    Kimi Antonelli confirmou, mais uma vez, a boa fase e garantiu a pole position para a corrida do GP da Inglaterra. O piloto da Mercedes cravou 1min28s111 na volta decisiva do Q3 e superou por pouco Charles Leclerc, segundo colocado. Lewis Hamilton fechou o Top 3, enquanto Bortoleto larga na 11ª posição.

    continua após a publicidade

    ➡️ Antonelli segura pressão da Ferrari e é pole em Silverstone na F1 2026

    Classificação completa:

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:28.111

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:28.286

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:28.458

    4

    George Russell

    Mercedes

    1:28.481

    5

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:28.746

    6

    Lando Norris

    McLaren

    1:28.877

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:28.893

    8

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:29.032

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:29.305

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:29.716

    11

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:29.461

    12

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:30.063

    13

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:30.076

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    1:30.501

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    1:30.623

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:31.341

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    1:30.680

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:31.227

    19

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:31.321

    20

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:31.451

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:32.863

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:33.025

    🏎️ Aposte na posição de Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Gabriel Bortoleto caminha nos boxes do GP da Inglaterra de F1

    Fórmula 1

    Bortoleto disputa GP da Inglaterra de F1 com 'mistério' na Audi

    Há 12 horas
    Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1

    Fórmula 1

    Verstappen desabafa sobre Red Bull no GP da Inglaterra de F1: 'Sem sentido em competir'

    Há 14 horas
    Kimi Antonelli comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

    Fórmula 1

    GP da Inglaterra: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

    Há 17 horas
    Kimi Antonelli conquista pole no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Fórmula 1

    Antonelli segura pressão da Ferrari e é pole em Silverstone na F1 2026

    Há 18 horas
    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026

    Fórmula 1

    Volta a volta da pole de Antonelli no GP da Inglaterra pela F1 2026

    Há 20 horas
    Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

    Fórmula 1

    Gabriel Bortoleto cobra a Audi na F1 2026: 'É um sofrimento'

    Há 20 horas
    Mais LANCE!
    Lewis Hamilton (centro), George Russell (à esquerda), Lando Norris (à direita) no pódio após o GP de Barcelona na Fórmula 1 (Foto: Lluis Gene / AFP)

    Lewis Hamilton segue na F1 até oitavo título: 'Não vou parar até chegar'

    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Antonelli supera Hamilton e vence sprint na Inglaterra pela F1 2026

    Charles Leclerc em ação no GP da Áustria pela F1 2026

    Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026

    Max Verstappen em ação no GP da Inglaterra

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste sábado (4)

    Max Verstappen fala com a imprensa e leva a mão esquerda a seu boné

    Verstappen detona desfile de karts de brinquedo na F1: 'Palhaços'

    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

    Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Volta a volta da pole de Hamilton na Sprint do GP da Inglaterra

    O piloto brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra

    Norris corta Bortoleto antes do GP da Inglaterra: 'Não me importo com o que você diz'

    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Ele fica! Hamilton tem permanência confirmada na Ferrari para 2027

    Lewis Hamilton no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Confira volta a volta do treino livre do GP da Inglaterra

    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3)

    Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

    Após bater na trave três vezes, Bortoleto reflete sobre temporada na F1: 'Ponto por ponto'

    Kart do Lewis Hamilton, de Lego, para o GP da Inglaterra na F1 2026

    Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra