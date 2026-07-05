Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste domingo (5) Programação do GP da Inglaterra se encerra neste domingo (5)

A Fórmula 1 retorna neste domingo (5) às atividades do GP da Inglaterra, que acontece no tradicional Circuito de Silverstone. A programação começa às 11h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a nona etapa da temporada.

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Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (5/07):

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

*Horários de Brasília

Lewis Hamilton no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Confira o grid de largada da corrida

Kimi Antonelli confirmou, mais uma vez, a boa fase e garantiu a pole position para a corrida do GP da Inglaterra. O piloto da Mercedes cravou 1min28s111 na volta decisiva do Q3 e superou por pouco Charles Leclerc, segundo colocado. Lewis Hamilton fechou o Top 3, enquanto Bortoleto larga na 11ª posição.

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➡️ Antonelli segura pressão da Ferrari e é pole em Silverstone na F1 2026

Classificação completa:

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.111 2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.286 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.458 4 George Russell Mercedes 1:28.481 5 Isack Hadjar Red Bull 1:28.746 6 Lando Norris McLaren 1:28.877 7 Max Verstappen Red Bull 1:28.893 8 Oscar Piastri McLaren 1:29.032 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:29.305 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:29.716 11 Gabriel Bortoleto Audi 1:29.461 12 Pierre Gasly Alpine 1:30.063 13 Nico Hülkenberg Audi 1:30.076 14 Oliver Bearman Haas 1:30.501 15 Carlos Sainz Williams 1:30.623 16 Alexander Albon Williams 1:31.341 17 Esteban Ocon Haas 1:30.680 18 Valtteri Bottas Cadillac 1:31.227 19 Franco Colapinto Alpine 1:31.321 20 Sergio Pérez Cadillac 1:31.451 21 Lance Stroll Aston Martin 1:32.863 22 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.025

🏎️ Aposte na posição de Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra

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