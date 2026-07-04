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Verstappen desabafa sobre Red Bull no GP da Inglaterra de F1: 'Sem sentido em competir'

Tetracampeão mundial larga em sétimo na corrida deste domingo (5)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 17:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1
Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Peter Powell/POOL/AFP)

Neste sábado (4), Max Verstappen amargou mais um resultado longe do ideal na temporada 2026 da Fórmula 1. O tetracampeão mundial se classificou apenas como sétimo para a corrida principal do GP da Inglaterra, que acontece neste domingo (5). Após isso, como habitual, o belga fez críticas a Red Bull e falou sobre o desempenho do carro na sessão de classificação.

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    Verstappen terminou a classificação duas posições atrás do seu companheiro de equipe, Isack Hadjar. O tetracampeão reclamou do equilíbrio do monoposto, que, segundo ele, não tinha velocidade nas retas. Com isso, mais bateria precisava ser usada. Ele definiu a situação como "constrangedora" e afirmou que não há sentido em competir no domingo (5) se as condições do carro continuarem da mesma forma.

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    — Quando você chega ao último setor, quase não resta energia da bateria. Por isso, você perde muito tempo. Esta é realmente uma situação constrangedora. Claro que precisamos pensar no que podemos fazer a esse respeito. Se amanhã também for assim, realmente não haverá muito sentido em competir.

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    • A corrida da Inglaterra, no circuito de Silverstone, acontece às 11h (de Brasília), e a oportunidade de Verstappen deixar a classificação ruim para trás. O belga é o sétimo colocado no Mundial de Pilotos, com 76 pontos. Na última etapa, na Áustria, subiu ao pódio no segundo lugar.

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    Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1
    Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

    +Aposte na posição de Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra de F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Veja o grid de largada no GP da Inglaterra de F1

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:28.111

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:28.286

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:28.458

    4

    George Russell

    Mercedes

    1:28.481

    5

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:28.746

    6

    Lando Norris

    McLaren

    1:28.877

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:28.893

    8

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:29.032

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:29.305

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:29.716

    11

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:29.461

    12

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:30.063

    13

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:30.076

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    1:30.501

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    1:30.623

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:31.341

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    1:30.680

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:31.227

    19

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:31.321

    20

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:31.451

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:32.863

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:33.025

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