Verstappen desabafa sobre Red Bull no GP da Inglaterra de F1: 'Sem sentido em competir'
Tetracampeão mundial larga em sétimo na corrida deste domingo (5)
Neste sábado (4), Max Verstappen amargou mais um resultado longe do ideal na temporada 2026 da Fórmula 1. O tetracampeão mundial se classificou apenas como sétimo para a corrida principal do GP da Inglaterra, que acontece neste domingo (5). Após isso, como habitual, o belga fez críticas a Red Bull e falou sobre o desempenho do carro na sessão de classificação.
➡️ GP da Inglaterra: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
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Verstappen terminou a classificação duas posições atrás do seu companheiro de equipe, Isack Hadjar. O tetracampeão reclamou do equilíbrio do monoposto, que, segundo ele, não tinha velocidade nas retas. Com isso, mais bateria precisava ser usada. Ele definiu a situação como "constrangedora" e afirmou que não há sentido em competir no domingo (5) se as condições do carro continuarem da mesma forma.
— Quando você chega ao último setor, quase não resta energia da bateria. Por isso, você perde muito tempo. Esta é realmente uma situação constrangedora. Claro que precisamos pensar no que podemos fazer a esse respeito. Se amanhã também for assim, realmente não haverá muito sentido em competir.
A corrida da Inglaterra, no circuito de Silverstone, acontece às 11h (de Brasília), e a oportunidade de Verstappen deixar a classificação ruim para trás. O belga é o sétimo colocado no Mundial de Pilotos, com 76 pontos. Na última etapa, na Áustria, subiu ao pódio no segundo lugar.
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Veja o grid de largada no GP da Inglaterra de F1
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:28.111
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:28.286
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:28.458
4
George Russell
Mercedes
1:28.481
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:28.746
6
Lando Norris
McLaren
1:28.877
7
Max Verstappen
Red Bull
1:28.893
8
Oscar Piastri
McLaren
1:29.032
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:29.305
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:29.716
11
Gabriel Bortoleto
Audi
1:29.461
12
Pierre Gasly
Alpine
1:30.063
13
Nico Hülkenberg
Audi
1:30.076
14
Oliver Bearman
Haas
1:30.501
15
Carlos Sainz
Williams
1:30.623
16
Alexander Albon
Williams
1:31.341
17
Esteban Ocon
Haas
1:30.680
18
Valtteri Bottas
Cadillac
1:31.227
19
Franco Colapinto
Alpine
1:31.321
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:31.451
21
Lance Stroll
Aston Martin
1:32.863
22
Fernando Alonso
Aston Martin
1:33.025
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