Lesão tira Serena Williams do torneio de duplas em Wimbledon Multicampeã do tênis sofreu com fortes dores no joelho depois de jogo na chave de simples

Heptacampeã nas duplas em Wimbledon, Serena Williams desistiu do torneio que jogaria ao lado da irmã, Venus, por conta de uma lesão no joelho direito. A ex-número 1 do mundo confirmou a informação através das redes sociais neste sábado (4), horas antes de entrar em quadra no All England Club.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na publicação, Serena revelou que vem lidando com fortes dores na região desde sua partida na chave de simples, disputada na terça-feira passada (30). A americana de 44 anos compartilhou os bastidores dos procedimentos que realizou ao longo dos últimos dias para tentar se recuperar.

continua após a publicidade

Em um dos registros, a tenista aparece mancando, com a perna direita enfaixada. Já as outras imagens mostram sessões de drenagem e seringas com o líquido retirado do seu joelho.

➡️ Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon?

Serena Williams disse estar abalada por ter que desistir da oportunidade de dividir a grama de Wimbledon novamente com sua irmã.

— Estou com o coração partido por ter que desistir da chave de duplas. Voltar a competir foi um presente, e a oportunidade de jogar ao lado de Venus Williams mais uma vez significou tudo para mim. Fiz tudo o que pude para estar pronta, mas, infelizmente, meu joelho simplesmente não está em condições de competir — afirmou Serena.

continua após a publicidade

➡️ Algoz de João Fonseca vai às lágrimas após vitória em Wimbledon

A veterana ainda agradeceu à diretoria do Grand Slam britânico e aos fãs pelo apoio no seu retorno às competições. Ela também deixou em aberto a possibilidade de participar de outros eventos do circuito profissional em breve.

— Sou especialmente grata ao diretor do torneio, Jamie Baker, e a toda a equipe do evento por me darem todas as oportunidades para jogar aqui. Obrigada aos fãs pelo apoio incrível e por tornarem esse retorno tão significativo… Só posso dizer: fiquem atentos a uma cidade perto de vocês — completou.

continua após a publicidade

Serena e Venus enfrentariam a argentina Solana Sierra e a colombiana Camila Osorio pela primeira rodada das duplas. O duelo marcaria o retorno da parceria das irmãs Williams em um torneio ATP após quatro anos.

Convidada via wild card em Wimbledon, Serena Williams voltou ao tênis no WTA 500 de Queen's Club, justamente na chave de duplas. Na ocasião, chegou a vencer a estreia com a canadense Victoria Mboko, mas foi eliminada após a atleta de 19 anos sofrer uma lesão no joelho. Em seguida, participou do WTA 500 de Berlim ao lado da tcheca Karolina Muchova e também caiu de forma precoce, na primeira rodada.

continua após a publicidade

Serena Williams empolga no retorno, mas sai sem vitórias

O aguardado retorno de Serena Williams em Wimbledon terminou com uma derrota no simples e uma desistência nas duplas. Na última terça (30), a vencedora de 23 Grand Slams provou ainda ter poder de reação aos 44 anos, empolgando o público ao vencer o segundo set diante da australiana Maya Joint. No entanto, a tenista americana acabou derrotada por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 6/7(8) e 6/3) e se despediu da chave de simples na primeira rodada.

Serena Williams acena para o público após derrota no torneio simples de Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

🤑 Aposte nos confrontos de Wimbledon!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.