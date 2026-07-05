AO VIVO: Siga a corrida do GP da Inglaterra, etapa da F1
Atividade acontece em Silverstone neste domingo (5)
A nona etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta a Silverstone neste domingo (5) para a corrida principal, após pole position de Kimi Antonelli, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Bortoleto é 10º; Pódio: Antonelli, Leclerc e Hamilton.
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Acompanhe a corrida do GP da Inglaterra de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
34/52 - Mais uma dança das cadeiras entre o britânico da Mercedes e o holandês da Red Bull
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33/52 - Russell deixa Hamilton para trás e cola em Verstappen
32/52 - Mais um capítulo da novela Hamilton x Russell: o piloto da Ferrari leva a vantagem e logo é ultrapassado novamente
30/52 - Russell dá o troco no ex-companheiro
29/52 - Hamilton ultrapassa Russell pela quarta posição
26/52 - Leclerc vai aos boxes
24/52 - Hamilton enfim para e paga a punição de 5 segundos
24/52 - Hadjar está voando! Francês passa também Lindblad
22/52 - Rápido safety car virtual: guarda-chuva da torcida cai na pista
20/52 - Hadjar faz parada e volta atrás de Bortoleto, que deixa o rival passar sem problemas
18/52 - Verstappen vai os boxes, veste os pneus duros e volta em sétimo
17/52 - Verstappen supera Russell e vai para a quarta posição
17/52 - Ainda na liderança, Leclerc faz uma corrida tranquila
16/52 - Bortoleto (10º) está a 4 segundos de Lindblad (9º)
13/52 - Depois de avançar duas posições na largada, Verstappen (5º) segue na cola de Russell (4º) em busca de subir para mais uma
11/52 - Nova notícia ruim para Hamilton! Antonelli ultrapassa o britânico pelo segundo lugar
8/52 - 5 segundos de punição para Hamilton por movimento irregular na largada
- Veja como foi a largada:
6/52 - Alex Albon penalizado com 10 segundos por incidente com Bearman
5/52 - Bortoleto na zona de pontuação! Brasileiro ultrapassa Carlos Sainz e vai para décimo
5/52 - Top 6 é ocupado por Ferrari (Leclerc e Hamilton), Mercedes (Antonelli e Russell) e Red Bull (Verstappen e Hadjar)
4/52 - Em destaque, Hulkenberg cai para a 18ª colocação - seis a menos da classificação
4/52 - A volta dos que não foram? Bortoleto volta para a 11ª posição
2/52 - Piastri é chamado aos boxes, com problema na asa
2/52 - Bortoleto chegou a aparecer em 14ª, mas logo subiu para 12º lugar
2/52 - Piastri parece estar com problemas no carro e segue caindo na tabela
1/52 - Charles Leclerc assume a ponta!
1/52 - McLaren também não largou bem, enquanto Bortoleto confirma a 11ª colocação
1/52 - Péssima largada de Antonelli, que é passado por Hamilton e Leclerc
COMEÇA A CORRIDA!
- Pilotos saem para a volta de aquecimento
- Para lembrar, esse é o grid de largada:
- Relembre como foi o GP da Áustria:
- Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida
Desempenho de Gabriel Bortoleto na quali
Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Silverstone e terminou o sábado na 11ª colocação, ficando a apenas uma posição de avançar ao Q3. O brasileiro demorou a deixar os boxes no Q1, mas registrou uma volta competitiva na reta final da sessão e assegurou a vaga no Q2 sem maiores dificuldades.
Na segunda parte da classificação, o piloto da Audi chegou a ocupar a nona colocação e ficou momentaneamente fora da zona de eliminação. Com a evolução da pista, porém, acabou sendo superado pelos adversários e caiu para 11º. Bortoleto ainda melhorou sua marca na tentativa final, mas não conseguiu entrar no top 10. Apesar da eliminação, o brasileiro superou o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que ficou em 13º.
Nona etapa do calendário da F1
A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana da F1 conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:
DOMINGO, 05 DE JULHO
🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)
🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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