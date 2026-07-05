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AO VIVO: Siga a corrida do GP da Inglaterra, etapa da F1

Atividade acontece em Silverstone neste domingo (5)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 10:30
Atualizado há 0 minutos
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Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026
Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A nona etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta a Silverstone neste domingo (5) para a corrida principal, após pole position de Kimi Antonelli, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Bortoleto é 10º; Pódio: Antonelli, Leclerc e Hamilton.

  • Ronado Fenômeno lamenta a eliminação da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo contra a França, em 1998 (Foto: Acervo L!)

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    Acompanhe a corrida do GP da Inglaterra de F1

    *EM ATUALIZAÇÃO

    34/52 - Mais uma dança das cadeiras entre o britânico da Mercedes e o holandês da Red Bull

  • Goleiro Alisson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)

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    • 33/52 - Russell deixa Hamilton para trás e cola em Verstappen

    32/52 - Mais um capítulo da novela Hamilton x Russell: o piloto da Ferrari leva a vantagem e logo é ultrapassado novamente

    30/52 - Russell dá o troco no ex-companheiro

    29/52 - Hamilton ultrapassa Russell pela quarta posição

    26/52 - Leclerc vai aos boxes

    24/52 - Hamilton enfim para e paga a punição de 5 segundos

    24/52 - Hadjar está voando! Francês passa também Lindblad

    22/52 - Rápido safety car virtual: guarda-chuva da torcida cai na pista

    20/52 - Hadjar faz parada e volta atrás de Bortoleto, que deixa o rival passar sem problemas

    18/52 - Verstappen vai os boxes, veste os pneus duros e volta em sétimo

    17/52 - Verstappen supera Russell e vai para a quarta posição

    17/52 - Ainda na liderança, Leclerc faz uma corrida tranquila

    16/52 - Bortoleto (10º) está a 4 segundos de Lindblad (9º)

    13/52 - Depois de avançar duas posições na largada, Verstappen (5º) segue na cola de Russell (4º) em busca de subir para mais uma

    11/52 - Nova notícia ruim para Hamilton! Antonelli ultrapassa o britânico pelo segundo lugar

    8/52 - 5 segundos de punição para Hamilton por movimento irregular na largada

    • Veja como foi a largada:

    6/52 - Alex Albon penalizado com 10 segundos por incidente com Bearman

    5/52 - Bortoleto na zona de pontuação! Brasileiro ultrapassa Carlos Sainz e vai para décimo

    5/52 - Top 6 é ocupado por Ferrari (Leclerc e Hamilton), Mercedes (Antonelli e Russell) e Red Bull (Verstappen e Hadjar)

    4/52 - Em destaque, Hulkenberg cai para a 18ª colocação - seis a menos da classificação

    4/52 - A volta dos que não foram? Bortoleto volta para a 11ª posição

    2/52 - Piastri é chamado aos boxes, com problema na asa

    2/52 - Bortoleto chegou a aparecer em 14ª, mas logo subiu para 12º lugar

    2/52 - Piastri parece estar com problemas no carro e segue caindo na tabela

    1/52 - Charles Leclerc assume a ponta!

    1/52 - McLaren também não largou bem, enquanto Bortoleto confirma a 11ª colocação

    1/52 - Péssima largada de Antonelli, que é passado por Hamilton e Leclerc

    COMEÇA A CORRIDA!

    1. Pilotos saem para a volta de aquecimento
    • Para lembrar, esse é o grid de largada:
    • Relembre como foi o GP da Áustria:
    • Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

    Desempenho de Gabriel Bortoleto na quali

    Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Silverstone e terminou o sábado na 11ª colocação, ficando a apenas uma posição de avançar ao Q3. O brasileiro demorou a deixar os boxes no Q1, mas registrou uma volta competitiva na reta final da sessão e assegurou a vaga no Q2 sem maiores dificuldades.

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    Na segunda parte da classificação, o piloto da Audi chegou a ocupar a nona colocação e ficou momentaneamente fora da zona de eliminação. Com a evolução da pista, porém, acabou sendo superado pelos adversários e caiu para 11º. Bortoleto ainda melhorou sua marca na tentativa final, mas não conseguiu entrar no top 10. Apesar da eliminação, o brasileiro superou o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que ficou em 13º.

    Nona etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana da F1 conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

    continua após a publicidade

    DOMINGO, 05 DE JULHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026
    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

    🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026

    Volta a volta da pole de Antonelli no GP da Inglaterra pela F1 2026

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    Lewis Hamilton (centro), George Russell (à esquerda), Lando Norris (à direita) no pódio após o GP de Barcelona na Fórmula 1 (Foto: Lluis Gene / AFP)

    Lewis Hamilton segue na F1 até oitavo título: 'Não vou parar até chegar'

    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Antonelli supera Hamilton e vence sprint na Inglaterra pela F1 2026

    Charles Leclerc em ação no GP da Áustria pela F1 2026

    Volta a volta da vitória de Antonelli na sprint do GP da Inglaterra pela F1 2026

    Max Verstappen em ação no GP da Inglaterra

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    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

    Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

    Volta a volta da pole de Hamilton na Sprint do GP da Inglaterra

    O piloto brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra

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    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

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