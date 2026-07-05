AO VIVO: Siga a corrida do GP da Inglaterra, etapa da F1 Atividade acontece em Silverstone neste domingo (5)

A nona etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta a Silverstone neste domingo (5) para a corrida principal, após pole position de Kimi Antonelli, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto é 10º; Pódio: Antonelli, Leclerc e Hamilton.

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Acompanhe a corrida do GP da Inglaterra de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

34/52 - Mais uma dança das cadeiras entre o britânico da Mercedes e o holandês da Red Bull

33/52 - Russell deixa Hamilton para trás e cola em Verstappen

32/52 - Mais um capítulo da novela Hamilton x Russell: o piloto da Ferrari leva a vantagem e logo é ultrapassado novamente

30/52 - Russell dá o troco no ex-companheiro

29/52 - Hamilton ultrapassa Russell pela quarta posição

26/52 - Leclerc vai aos boxes

24/52 - Hamilton enfim para e paga a punição de 5 segundos

24/52 - Hadjar está voando! Francês passa também Lindblad

22/52 - Rápido safety car virtual: guarda-chuva da torcida cai na pista

20/52 - Hadjar faz parada e volta atrás de Bortoleto, que deixa o rival passar sem problemas

18/52 - Verstappen vai os boxes, veste os pneus duros e volta em sétimo

17/52 - Verstappen supera Russell e vai para a quarta posição

17/52 - Ainda na liderança, Leclerc faz uma corrida tranquila

16/52 - Bortoleto (10º) está a 4 segundos de Lindblad (9º)

13/52 - Depois de avançar duas posições na largada, Verstappen (5º) segue na cola de Russell (4º) em busca de subir para mais uma

11/52 - Nova notícia ruim para Hamilton! Antonelli ultrapassa o britânico pelo segundo lugar

8/52 - 5 segundos de punição para Hamilton por movimento irregular na largada

Veja como foi a largada:

6/52 - Alex Albon penalizado com 10 segundos por incidente com Bearman

5/52 - Bortoleto na zona de pontuação! Brasileiro ultrapassa Carlos Sainz e vai para décimo

5/52 - Top 6 é ocupado por Ferrari (Leclerc e Hamilton), Mercedes (Antonelli e Russell) e Red Bull (Verstappen e Hadjar)

4/52 - Em destaque, Hulkenberg cai para a 18ª colocação - seis a menos da classificação

4/52 - A volta dos que não foram? Bortoleto volta para a 11ª posição

2/52 - Piastri é chamado aos boxes, com problema na asa

2/52 - Bortoleto chegou a aparecer em 14ª, mas logo subiu para 12º lugar

2/52 - Piastri parece estar com problemas no carro e segue caindo na tabela

1/52 - Charles Leclerc assume a ponta!

1/52 - McLaren também não largou bem, enquanto Bortoleto confirma a 11ª colocação

1/52 - Péssima largada de Antonelli, que é passado por Hamilton e Leclerc

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Para lembrar, esse é o grid de largada:

Relembre como foi o GP da Áustria:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

Desempenho de Gabriel Bortoleto na quali

Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Silverstone e terminou o sábado na 11ª colocação, ficando a apenas uma posição de avançar ao Q3. O brasileiro demorou a deixar os boxes no Q1, mas registrou uma volta competitiva na reta final da sessão e assegurou a vaga no Q2 sem maiores dificuldades.

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Na segunda parte da classificação, o piloto da Audi chegou a ocupar a nona colocação e ficou momentaneamente fora da zona de eliminação. Com a evolução da pista, porém, acabou sendo superado pelos adversários e caiu para 11º. Bortoleto ainda melhorou sua marca na tentativa final, mas não conseguiu entrar no top 10. Apesar da eliminação, o brasileiro superou o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que ficou em 13º.

Nona etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana da F1 conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

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DOMINGO, 05 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

Lewis Hamilton deixa a pista durante a classificação da sprint antes do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

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