Brasil e Noruega: o que você precisa saber sobre o duelo das oitavas da Copa do Mundo Confira tudo o que envolve o confronto que vale vaga nas quartas de final

A Seleção Brasileira encara a Noruega neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além da própria disputa pela vaga nas quartas de final, a partida envolve muitos outros fatores. De um histórico tabu da Seleção diante dos noruegueses ao reencontro entre companheiros de clube, passando pelo aguardado embate entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland, o Lance! reuniu tudo o que você precisa saber sobre a partida: data, horário, retrospectos, os principais números e os ingredientes que envolvem o confronto do mata-mata.

Quando e onde o Brasil joga

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção garantiu vaga após vencer o Japão por 2 a 1, enquanto os noruegueses eliminaram a Costa do Marfim pelo mesmo placar. Além da disputa por um lugar nas quartas de final, o confronto marca a chance de o Brasil quebrar um tabu histórico.

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➡️Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do Mundo

Tabu brasileiro contra a Noruega

O confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre brasileiros e noruegueses conta com um tabu histórico. Em quatro confrontos entre as seleções, a Seleção Brasileira nunca venceu a Noruega: são duas vitórias norueguesas e dois empates. O duelo mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1 de virada na fase de grupos.

Marselha; França; Estádio Velodrome; Futebol; 23-06-1998; Copa do Mundo-Jogo Brasil X Noruega; Comemoração da Noruega ; Marco Antonio Rezende/Ag.LANCE; foto digital

Agora, a Seleção comandada por Carlo Ancelotti terá a oportunidade de encerrar o retrospecto negativo justamente em uma partida decisiva. Além de buscar a classificação às quartas de final, o Brasil tenta conquistar sua primeira vitória sobre o único país europeu que jamais derrotou.

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➡️Noruega é o único país europeu que o Brasil nunca venceu; veja retrospecto

A rivalidade entre Gabriel Magalhães e Haaland

Brasil e Noruega colocam frente a frente um dos duelos individuais mais aguardados das oitavas de final: Gabriel Magalhães contra Erling Haaland. Rivais frequentes por Arsenal e Manchester City, o zagueiro brasileiro e o atacante norueguês protagonizaram discussões, provocações e embates físicos nas últimas temporadas da Premier League, incluindo episódios como a bolada de Haaland em Gabriel e a comemoração do brasileiro no rosto do norueguês meses depois.

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Apesar do histórico de desavenças, ambos já demonstraram respeito pelo talento do adversário. Gabriel considera Haaland o atacante mais difícil de marcar na Inglaterra, enquanto o norueguês elogia o estilo de jogo do defensor. Agora, a rivalidade ganha um novo capítulo, desta vez valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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➡️Gabriel Magalhães x Haaland: a rivalidade que promete agitar Brasil x Noruega

O reencontro dos Gunners

O jogo entre Brasil e Noruega também contará com um reencontro entre companheiros de clube nas oitavas de final da Copa do Mundo. Outro destaque e cérebro da seleção norueguesa, Martin Odegaard enfrentará Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, seus parceiros de Arsenal, com quem conquistou a Premier League na última temporada. O duelo acontece pouco mais de um mês após a derrota do trio para o PSG na final da Champions League.

Gabriel Magalhães e Odegaard comemoram título da Premier League com o Arsenal (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Antes do confronto, Odegaard elogiou a qualidade da Seleção Brasileira e destacou a amizade e o respeito que tem pelos companheiros de Arsenal. Apesar da relação fora de campo, eles agora estarão em lados opostos na luta por uma vaga inédita da Noruega nas quartas de final e pela continuidade da campanha brasileira em busca do hexacampeonato.

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➡️Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x Noruega

Histórico recente alimenta esperança

O Brasil encara a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo tentando encerrar um tabu que dura quase 40 anos. Apesar do retrospecto desfavorável, a Seleção Brasileira chega embalada por um precedente positivo sob o comando de Carlo Ancelotti. No ano passado, o treinador levou o Brasil à primeira vitória da história sobre Senegal, quebrando outro incômodo tabu, o que alimenta a esperança de repetir o feito diante dos noruegueses e garantir vaga nas quartas de final.

Carlo Ancelotti, durante treino para Brasil x Noruega (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️Brasil busca primeira vitória sobre a Noruega; histórico recente alimenta esperança

Haaland contra todos os atacantes do Brasil

Erling Haaland chega para o duelo contra o Brasil ostentando números impressionantes pela seleção norueguesa. Aos 25 anos, o atacante soma 60 gols em 53 partidas, marca superior aos 42 gols anotados, somados, pelos oito atacantes convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O desempenho reforça o protagonismo do camisa 9 e evidencia a força ofensiva da Noruega e o grau de perigo da referência de ataque do país. Na disputa pela artilharia do Mundial, Haaland aparece entre os principais goleadores da competição, enquanto Vini Jr. também figura entre os destaques e tenta conduzir a Seleção rumo às quartas de final.

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Vinicius Jr. marcando o terceiro gol da partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP).

➡️Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somados

Noruega para além de Haaland

Embora Haaland seja a principal referência da Noruega, a seleção europeia chega às oitavas de final com outras peças capazes de ameaçar o Brasil. O meia Martin Odegaard, destaque do Arsenal, é o cérebro da equipe e já soma três assistências na Copa, enquanto o veloz Antonio Nusa e o centroavante Alexander Sorloth completam um ataque que atua em grandes clubes do futebol europeu.

O meio-campista da Noruega, Martin Odegaard, comemora após vencer a partida da fase de 32 da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega (Foto: Paul Ellis / AFP)

A única preocupação dos noruegueses está na lateral direita, onde Julian Ryerson é dúvida por lesão. Mesmo assim, Carlo Ancelotti precisará encontrar formas de neutralizar um sistema ofensivo que vai além de Haaland e tem sido um dos pontos fortes da campanha da Noruega no Mundial.

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➡️Não é só Haaland: os perigos da Noruega que o Brasil precisa conhecer

Números assustadores de Haaland

O camisa 9 da Noruega chega às oitavas de final da Copa do Mundo como a principal ameaça à defesa brasileira e dono de números impressionantes pela seleção. Aos 25 anos, o atacante do Manchester City soma 60 gols em apenas 53 partidas, é o maior artilheiro da história do país e marcou em todos os seus últimos 13 jogos oficiais. Vice-artilheiro deste Mundial, com cinco gols, Haaland será o principal desafio da defesa brasileira no duelo que vale vaga nas quartas de final.

Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

➡️Atenção, Brasil! Haaland tem números assustadores pela Noruega; veja

Novo capítulo entre Neymar e Haaland

O confronto entre Brasil e Noruega também cria um novo capítulo de uma rivalidade do atacante Erling Haaland com outro brasileiro: Neymar. Os dois voltam a se enfrentar seis anos após a provocação que marcou as oitavas de final da Champions League de 2020, quando o brasileiro imitou a tradicional comemoração de meditação do norueguês na classificação do PSG sobre o Borussia Dortmund e respondeu a uma provocação feita nas redes sociais pelo atacante.

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Edição Lance! / Reprodução

Agora, o duelo ganha um novo capítulo na Copa do Mundo. Enquanto Haaland chega embalado por uma campanha de destaque, com cinco gols no torneio, Neymar busca recuperar espaço após voltar de lesão e pode ganhar mais minutos justamente diante do rival com quem protagonizou um dos episódios mais lembrados da competição europeia.

➡️Neymar x Haaland: provocação na Champions de 2020 ganha novo capítulo na Copa do Mundo

Lugares para curtir Brasil x Noruega

O que não vai faltar é opção para o torcedor brasileiro acompanhar o duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Fan fests, arenas temáticas e espaços oficiais montados em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Brasília contarão com telões, atrações musicais, áreas gastronômicas e programação especial para a partida.

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Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

A maioria dos eventos terá entrada gratuita, sujeita à capacidade de público, embora alguns exijam retirada antecipada de ingressos ou ofereçam áreas pagas. A recomendação é que os torcedores consultem os canais oficiais de cada evento antes de comparecer.

➡️Brasil x Noruega: veja onde torcer pela Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

A relação entre o estádio MetLife e a Seleção Brasileira

O MetLife Stadium, palco do jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, faz parte da história recente da Seleção Brasileira. Além de receber o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia deste Mundial, o estádio foi cenário da estreia e do primeiro gol de Neymar pela equipe nacional, em 2010, do milésimo jogo da história da Seleção, em 2012, e do início da reconstrução após a Copa de 2014.

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Neymar comemora gol na vitória sobre os Estados Unidos em sua estreia pelo Brasil (Foto: AFP)

Nos últimos anos, o MetLife também recebeu partidas marcantes, como o amistoso contra a Argentina em 2012, a primeira vitória após o Mundial de 2014 e o duelo contra os Estados Unidos, em 2018, que marcou as estreias de Lucas Paquetá e Richarlison. Agora, o estádio volta a receber o Brasil em um confronto decisivo, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

➡️Estádio das oitavas guarda capítulos marcantes da história do Brasil

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