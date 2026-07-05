Brasil precisa superar 'maldição' da F1 contra a Noruega na Copa do Mundo Seleção volta a jogar em um dia de Fórmula 1 desde a derrota na final de 1998

As comunidades esportivas costumam se esbarrar de vez em quando, e quem acompanha mais de uma modalidade sabe bem disso. Depois de a Copa do Mundo se "misturar" com as finais da NBA e com a WSL, chegou a vez da Fórmula 1 entrar nessa equação. Desta vez, porém, a coincidência não é exatamente uma boa notícia para a Seleção Brasileira, que precisará quebrar uma curiosa "maldição" que remete a 1998.

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O dia 12 de julho de 1998 ficou marcado na história pela fatídica final entre Brasil e França. Diante de cerca de 80 mil torcedores, a Amarelinha foi dominada por 90 minutos e acabou derrotada por 3 a 0, vendo o sonho do pentacampeonato ser adiado por mais quatro anos.

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Naquele mesmo domingo, porém, também acontecia a nona etapa da temporada de Fórmula 1: o Grande Prêmio da Inglaterra, disputado em Silverstone. O vencedor foi Michael Schumacher, mas, sinceramente, isso não vem muito ao caso. O detalhe importante é outro: desde então, a Seleção Brasileira nunca mais entrou em campo em um dia com corrida da F1.

Até este domingo, dia 5 de julho, é claro.

Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, justamente no mesmo dia em que Silverstone recebe novamente a nona etapa do campeonato. E a coincidência ganha contornos ainda mais curiosos. A mudança no calendário ocorreu em razão dos conflitos no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel, que alteraram a ordem das provas da temporada.

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Assim, quase três décadas depois, o cenário parece se repetir. Copa do Mundo, Brasil em campo e Grande Prêmio da Inglaterra no mesmo domingo.

Como brasileira, torço para que as coincidências parem por aí. Caso contrário, a Seleção terá um dia complicado diante da Noruega. O que resta é nos unir a partir das 17h (de Brasília) e torcer para que a Amarelinha brilhe, avance às quartas de final e siga viva em busca de mais um sonho: o hexa.

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Grupo da Seleção Brasileira comemorando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF, Nelson Terme/CBF)

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