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McGregor explica nova postura no UFC: 'Impulso de ego'

O irlandês deixou de lado as provocações e a exposição à mídia

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 16:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Conor McGregor em ação no UFC
Conor McGregor volta à ação no UFC 329 (Foto: Reprodução)

Conhecido pelo jeito provocativo e midiático, Conor McGregor tem adotado uma postura diferente da habitual na preparação para sua volta ao UFC após cinco anos. O lutador tem preferido não expor seus treinamentos e nem falar da luta que vem por aí, contra o havaiano Max Holloway. O combate é o principal do UFC 329, marcado para o próximo sábado (11), na "Semana Internacional da Luta", em Las Vegas (EUA).

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    Em publicação recente no perfil The Mac Life, McGregor exaltou o andamento do seu cronograma de preparação e explicou o motivo de estar mais afastado da exposição pública desta vez. Para ele, isso mostra seriedade e segurança.

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    — Me sinto absolutamente incrível. O trabalho tem sido excepcional. Ficamos quietos nesse camp, e estivemos trabalhando. Isso é confiança. Há uma falta de confiança se você precisa compartilhar coisas ou buscar um impulso de ego. Não precisamos disso. Vamos fazer isso na noite (da luta).

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    • Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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    O retorno de Conor McGregor ao UFC

    A espera está perto de terminar. Depois de quase cinco anos, o irlandês Conor McGregor será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no dia 11 de julho (sábado). Apenas dois lutadores representam o Brasil no card completo.

    McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

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