McGregor explica nova postura no UFC: 'Impulso de ego' O irlandês deixou de lado as provocações e a exposição à mídia

Conhecido pelo jeito provocativo e midiático, Conor McGregor tem adotado uma postura diferente da habitual na preparação para sua volta ao UFC após cinco anos. O lutador tem preferido não expor seus treinamentos e nem falar da luta que vem por aí, contra o havaiano Max Holloway. O combate é o principal do UFC 329, marcado para o próximo sábado (11), na "Semana Internacional da Luta", em Las Vegas (EUA).

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Em publicação recente no perfil The Mac Life, McGregor exaltou o andamento do seu cronograma de preparação e explicou o motivo de estar mais afastado da exposição pública desta vez. Para ele, isso mostra seriedade e segurança.

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— Me sinto absolutamente incrível. O trabalho tem sido excepcional. Ficamos quietos nesse camp, e estivemos trabalhando. Isso é confiança. Há uma falta de confiança se você precisa compartilhar coisas ou buscar um impulso de ego. Não precisamos disso. Vamos fazer isso na noite (da luta).

Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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O retorno de Conor McGregor ao UFC

A espera está perto de terminar. Depois de quase cinco anos, o irlandês Conor McGregor será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no dia 11 de julho (sábado). Apenas dois lutadores representam o Brasil no card completo.

McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.