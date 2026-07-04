GP da Inglaterra: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Kimi Antonelli e Charles Leclerc lideram largada; Bortoleto sai em 11º
A Fórmula 1 está de volta com a nona etapa da temporada de 2026 na manhã deste domingo (5). Em uma classificação sem grandes surpresas, a Kimi Antonelli voltou a dominar o topo da tabela. Para fechar o pódio, o destaque fica com a Ferrari: Charles Leclerc, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto parou no Q2 e largará em 11º.
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Veja grid de largada na Inglaterra
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:28.111
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:28.286
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:28.458
4
George Russell
Mercedes
1:28.481
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:28.746
6
Lando Norris
McLaren
1:28.877
7
Max Verstappen
Red Bull
1:28.893
8
Oscar Piastri
McLaren
1:29.032
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:29.305
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:29.716
11
Gabriel Bortoleto
Audi
1:29.461
12
Pierre Gasly
Alpine
1:30.063
13
Nico Hülkenberg
Audi
1:30.076
14
Oliver Bearman
Haas
1:30.501
15
Carlos Sainz
Williams
1:30.623
16
Alexander Albon
Williams
1:31.341
17
Esteban Ocon
Haas
1:30.680
18
Valtteri Bottas
Cadillac
1:31.227
19
Franco Colapinto
Alpine
1:31.321
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:31.451
21
Lance Stroll
Aston Martin
1:32.863
22
Fernando Alonso
Aston Martin
1:33.025
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Nona etapa do calendário da F1
A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:
DOMINGO, 14 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)
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