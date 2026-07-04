GP da Inglaterra: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1 Kimi Antonelli e Charles Leclerc lideram largada; Bortoleto sai em 11º

A Fórmula 1 está de volta com a nona etapa da temporada de 2026 na manhã deste domingo (5). Em uma classificação sem grandes surpresas, a Kimi Antonelli voltou a dominar o topo da tabela. Para fechar o pódio, o destaque fica com a Ferrari: Charles Leclerc, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto parou no Q2 e largará em 11º.

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Veja grid de largada na Inglaterra

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.111 2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.286 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.458 4 George Russell Mercedes 1:28.481 5 Isack Hadjar Red Bull 1:28.746 6 Lando Norris McLaren 1:28.877 7 Max Verstappen Red Bull 1:28.893 8 Oscar Piastri McLaren 1:29.032 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:29.305 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:29.716 11 Gabriel Bortoleto Audi 1:29.461 12 Pierre Gasly Alpine 1:30.063 13 Nico Hülkenberg Audi 1:30.076 14 Oliver Bearman Haas 1:30.501 15 Carlos Sainz Williams 1:30.623 16 Alexander Albon Williams 1:31.341 17 Esteban Ocon Haas 1:30.680 18 Valtteri Bottas Cadillac 1:31.227 19 Franco Colapinto Alpine 1:31.321 20 Sergio Pérez Cadillac 1:31.451 21 Lance Stroll Aston Martin 1:32.863 22 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.025

Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

➡️ Antonelli segura pressão da Ferrari e é pole em Silverstone na F1 2026

Nona etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

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DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

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