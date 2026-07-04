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GP da Inglaterra: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Kimi Antonelli e Charles Leclerc lideram largada; Bortoleto sai em 11º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 14:56
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Kimi Antonelli comemora no GP da Inglaterra na F1 2026
Kimi Antonelli comemora no GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 está de volta com a nona etapa da temporada de 2026 na manhã deste domingo (5). Em uma classificação sem grandes surpresas, a Kimi Antonelli voltou a dominar o topo da tabela. Para fechar o pódio, o destaque fica com a Ferrari: Charles Leclerc, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto parou no Q2 e largará em 11º.

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    Veja grid de largada na Inglaterra

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:28.111

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:28.286

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:28.458

    4

    George Russell

    Mercedes

    1:28.481

    5

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:28.746

    6

    Lando Norris

    McLaren

    1:28.877

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:28.893

    8

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:29.032

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:29.305

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:29.716

    11

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:29.461

    12

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:30.063

    13

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:30.076

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    1:30.501

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    1:30.623

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:31.341

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    1:30.680

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:31.227

    19

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:31.321

    20

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:31.451

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:32.863

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:33.025

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    A prova é realizada no Circuito de Silverstone, que receberá a nona etapa do calendário. Assim como no Canadá, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

    continua após a publicidade

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

    +Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
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